金縣出售槍支的商店或將張貼風險警示

（編譯：鍾詠鈺）金縣議會（King County Council）主席喬·麥克德莫特（Joe McDermott）提出要求出售槍支的商店必須在店門口和店內張貼風險警示的規定，以此提醒購買槍支民眾槍支可能帶來的危險性。若通過，此條規定將由金縣衛生局（King County Board of Health）頒布和執行。

警示上需要寫明：「警告：家中存有槍支將會大大增加自殺、殺人、家庭暴力糾紛中的死亡和意外傷害兒童、家庭成員及其他人的風險。」

麥克德莫特代表西雅圖西部地區、瓦雄（Vashon）、莫里島（Maury Island），以及布里恩（Burien）和塔克維拉（Tukwila）的部分地區。他表示，他知道沒有其他司法管轄區要求出售槍支的商店張貼死亡警告的警示。但是根據他的規定，在商店入口處必須張貼一個警示，並且在槍支銷售的區域也至少有一個警示。

根據麥克德莫特辦公室共享的法規草案，這些警示必須「以一種顯眼的且易於閱讀的方式」張貼，警示紙張大小必須至少有8½×11英寸，並且至少有30號的字體大小。

除了出售槍支的商店外，還需要在轉移槍支的地點和靶場張貼警示。

第一次違規將會收到警告，而隨後的違規行為將導致每天高達100美元的民事罰款。根據麥克德莫特辦公室稱，金縣有136家商店和個體擁有出售槍支的執照。

雖然西雅圖的槍支儲存立法規定，槍支必須存放在「一個上鎖的容器中」，但麥克德莫特會讓槍支所有者選擇使用扳機鎖和其他安全裝置來保管槍支。

當地政界人士和活動積極分子認為，槍支暴力是公共衛生危機，理應這樣處理。

「每年有超過35,000名美國人死於槍殺，所以我們必須採取一切措施來保護金縣的居民。」麥克德莫特說。