七月熱映清單你都看過了嗎？

邊境殺手2：邊境戰士

Sicario: Day of the Soldado

3年前，《Sicario邊境殺手》在獲得奧斯卡最佳攝影和戛納主單元等多項提名之前，這個追查墨西哥大毒梟的故事就已經斬獲了大批粉絲，代表正義的女主角和不按常理出牌的男主組成了奇妙的搭檔，而電影製作方面從配樂到攝影，無不令人高度緊張，體驗感極致。該片的續作則是講述這個心狠手辣的臥底特工的前世今生，雖然換了導演，但是男主角還是 Benicio Del Toro— 好萊塢極不多見的演員類型。讓我們看看時隔3年，他會怎樣去詮釋一個特工的成長和經歷。



德魯大叔

Uncle Drew

由百事可樂拍攝的同名短片改編，看第一眼就猜得出故事梗概的電影，一群老年籃球運動員，各個背景不凡，跑去街頭籃球賽的踢館，讓小年輕們目瞪口呆。雖然故事簡單，但是加盟的NBA巨星們以及大屏幕前的觀影感讓已經看過該片的朋友們大呼過癮，或許這是最適合週末跑去電影院抱著大桶爆米花消遣時光也興奮一把的懶人電影吧。

人類清除計劃 4

The First Purge

2013年《人類消除計劃》第一部，由帥哥Ethan Hawk和《權力遊戲》君臨城的Cersei女王主演，2014年換血第二部，2016年再一部，終於今年拍了個前傳第四部。前三部一直在爛片檔徘徊，可是今年看到在美國獨立日上映這麼一部主題的電影，頓時感覺想去看看洩洩憤，為了很多不贊同的總統觀點和不支持的政府政策而看，為了現實中自己也想做出的吶喊而看。電影嘛，有時不僅為了視覺，為了追星，為了思考，為了享受，也可以是為了發洩情緒。



蟻人2：黃蜂女現身 Ant-Man and the Wasp

上半年回歸的《複聯》讓漫威迷回味了好幾個月，滅霸的個人心路歷程拍成兩個半小時的電影也一點不為過，但是令粉絲們痛心的結局直接讓我們把希望押在了還沒出場的一些超級英雄身上，比如鷹眼和蟻人。在原漫畫中，蟻人是成立起復仇者聯盟的中流砥柱，他的幽默風趣和領導力是整支隊伍的核心精神力量之一。第一部電影不錯的口碑也足以證明在影視作品裡，這位漫威英雄也同樣重要。聰明的漫威這樣耐心地一個又一個慢慢介紹超級英雄給我們認識，想不認真對待复聯這支隊伍都難。

摩天營救

Skyscraper

年近50的巨石強森最近好像很拼很高產啊，一部接一部爆米花電影總能看到他的名字。而知道這部電影則是因為在Instagram上面關注了周杰倫這個炫妻狂魔，也不曉得周太太是配角還是客串，反正周董分享了不止一次認為自己的美嬌妻很swag的硬照。好啦好啦，看在周董的面子上，看在昆凌是挺漂亮的份兒上，看在Johnson這麼努力的份兒上，當然還有看在最喜歡的可樂配爆米花的標配份兒上，去看去看。哦你問我講了什麼故事？就是Johnson老婆孩子被壞人綁在香港的98層大樓上但是他卻不顧98層樓之高之險之各種邏輯不合理仍然奮力營救故事。

制裁特攻 2

The Equalizer 2

2014年第一部The Equalizer口碑還算不錯，Denzel Washington這位在好萊塢有著很強號召力的老牌演員果然比較適合演這種哪怕退了休但看到不公仍會忍不住出山的狠角色。上一部中有值得一看的「失足少女」Chloe Moretz，這一部中則會看到人氣很高被魔山爆頭的紅毒蛇，而我們的Denzel還是一樣為了朋友和正義拔刀相助，重出江湖。事實上也確實是第一部的導演和主演都同意了開拍第二部我們才有機會在7月再次看到他們合作的作品。