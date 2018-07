【熱播電影推介】

《媽媽咪呀!回來了》

Mamma Mia! Here We Go Again

類型:歌舞/喜劇

導演:Ol Parker

上映時間:7/16/2018

《媽媽咪呀!回來了》是一部2018年美國、英國和瑞典合拍的浪漫喜劇歌舞片,由歐·帕克執導和編劇。該片改編自凱薩琳·強生所創作的音樂劇《媽媽咪呀!》,同時也是2008年電影《媽媽咪呀!》的續集。享樂主義的唐娜,深信夢想與幸福。年輕時的她當然也迷惘,無論人生的方向,或是愛情的方向。迷惘是必然,正因為世界如此遼闊,才要放膽去追隨。追溯回蘇菲母親的身世,看見了年輕時的我們多麽渴望過自由與獨立。

【新劇推薦】

《城堡岩》 Castle Rock

類型:恐怖/ 超自然/ 驚悚

頻道:Hulu

上映時間:7/25/2018

《城堡岩》是一部心理學恐懼類型的網絡電視劇集。故事改編自史蒂芬·金創作的一系列小說,通過虛構的小鎮城堡岩將人物和情節串聯起來。本劇由製片人J·J·亞柏拉罕和編劇史蒂芬·金攜手打造,於2018年7月25日在Hulu首播。故事發生在緬因州方圓數英里的森林小鎮上編織出一段關於黑暗和光明的史詩傳奇。

【新專輯推薦】

《甜言騙局》譚嘉儀

風格:華語專輯

廠牌:星夢娛樂

發放日期:7/22/2018

《甜言騙局》由譚嘉儀親自包辦曲詞,唱出她的親身經歷:沒有想過人生裡面,會遇上你這一種人。由一開始的熱烈追求,無微不至的照料與細心,甚至替我們規劃好的將來。還有你那純真的笑容、可憐的眼淚,所有的甜言蜜語和叫人全然相信你的堅定眼神。讓我真心相信你的單純、專一和真心…