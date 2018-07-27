雙普會爭議不斷 FBI堅信俄方干涉2016美國大選

美國總統特朗普（Donald Trump）16日在芬蘭赫爾辛基與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行高峰會。對於特朗普在記者會上未質疑俄羅斯干預2016年美國大選，在美國國內引起嘩然。

特朗普表示，普亭強烈保證未干預美國大選，因此他沒有理由相信美國情報單位的說法。

國會議員批評特朗普「軟弱」。

在雙普會召開前，美國特別檢察官剛起訴了12名俄羅斯特務，指控他們在2016年大選期間駭入民主黨的電腦網路，藉以干預選舉。

對於特朗普表示選擇相信俄羅斯未介入美國大選一事，共和黨籍且是特朗普任命的美國情報總監柯茨（Dan Coats）16日也罕見的發表聲明回應，表示他相信美國的情報單位。

柯茨指出，「我們已明白評估了俄羅斯介入2016年大選，以及他們此刻仍在進行的全面性破壞我們民主政治的行動」。

美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）表示，俄羅斯毫無疑問的、干預了2016年選舉。他說：「總統必須了解，俄羅斯非我們的盟友。俄羅斯的道德標準無法與美國相提並論，俄羅斯仍敵視我們的基本價值和理想。」

共和黨籍資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，「特朗普總統的答案可能被俄羅斯視為軟弱的訊號，製造的問題比解決的還多。」

FBI局長：情報界堅認俄干涉美2016總統大選

俄羅斯總統普亭雖向特朗普否認介入2016年的美國大選，但美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）18日表示，美國情報界堅認俄羅斯曾出手干涉大選。

當被問及普亭16日在峰會上，向特朗普否認介入大選一事時，瑞伊說：「情報界的評估不變。我的觀點也一樣，那就是俄羅斯試圖干涉上回大選，迄今仍持續進行具惡意影響的行動。」

他說，這些行動「目的是在這個國家埋下不和及分裂的因子」。

特朗普16日在雙普會後的記者會上，似乎採信普亭否認俄國介入大選的說法，但特朗普18日則改口稱他接受自家情報單位調查結論。

特朗普在白宮宣讀聲明稿時表示：「我接受自家情報單位調查結論，即俄羅斯干預美國2016年的總統大選。」

但特朗普仍提出質疑說，干預2016年總統大選「也有可能是別人」，「很多人都有可能」。

特朗普暗示，美國正籌備11月的期中選舉之際，俄羅斯並未持續祭出干預攻勢，但瑞伊也在科羅拉多州舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上質疑特朗普此番言論。

FBI公布監控文件：特朗普前顧問或與俄國共謀干預大選

FBI21日公布監控特朗普總統前競選團隊顧問佩吉（Carter Page）的文件，內容顯示FBI懷疑佩吉與俄羅斯共謀。佩吉22日否認曾為俄國工作，批評此說「荒謬」且「全是笑話」。

「紐約時報」（NYT）與「今日美國報」（USA Today）等媒體2016年10月根據資訊自由法（Freedom of Information Act）提出申請，要求FBI公布關於特朗普前競選外交顧問佩吉疑與俄國共謀干預大選的文件。

FBI刪減並遮蔽大多數內容後，公布多達412頁的內容，其中包括向海外情報監聽法庭（FISC）提出的監控申請和調查佩吉的令狀。文件未指名特朗普，而是以「一號候選人」代稱。

監控申請文件指出，「FBI認為佩吉是俄國政府的重點招募目標」，在FBI塗黑的內容之後接著寫道「違反美國刑法，侵蝕且影響2016年總統大選結果」。

文件寫道，「FBI認為，俄國政府致力與佩吉，或許還有其他一號候選人競選團隊的個人共謀」，指「佩吉已與俄國政府官員建立關係，包括俄國情報官員。」

不過，佩吉並未被起訴。

佩吉在22日播出的「有線電視新聞網」(CNN)談話性節目「美國國情」(State of the Union)中，否認自己曾為俄國政府的間諜，批評相關說法「荒謬」。這是FBI公布文件後，佩吉首度公開回應。

特朗普：FBI「非法」監視我的競選陣營

特朗普22日連續推文，指他的競選陣營遭聯邦調查局非法監視，但未提供證據。不過，民主黨及共和黨議員不以為然，認為FBI並無不法。

司法部公布的文件掀起政府官員如何取得搜查令的討論，也強化了特朗普宣稱競選團隊遭監控但未經證實的說法。特朗普22日連續推文，稱此文件證實FBI監控競選團隊是「獵巫行動」，因部分資訊來自民主黨對手希拉蕊（Hillary Clinton）雇用的英國前情報員史蒂爾（Christopher Steele），但特朗普未提及外國情報監聽法（FISA）的申請經過三位共和黨總統任命的四位法官審閱。

這是特朗普再次與美國情治單位唱反調，且與俄國政府否認干預2016年美國總統大選的說法同仇敵愾。幾天前，特朗普才被迫澄清，他在會晤俄國總統普亭後「說錯話」，如今再次改弦易轍。

南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢則在哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對全國」節目中批評FBI的監控「不公不義，且若相關檔案為當局取得監控許可的依據，簡直是一堆垃圾。」

對於特朗普堅稱FBI文件證實情治單位誤導法院核准監控行為的說法，兩黨議員均不以為然。聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）表示，他不認為FBI調查佩吉就等於監控特朗普競選團隊。

白宮擬撤前官員安全許可 民主黨議員批濫權

美國白宮23日表示正考慮取消6名前官員的安全許可，引發特朗普濫權並試圖扼殺異議聲音的批評聲浪，而民主黨籍聯邦眾議員貝葉（Don Beyer）稱白宮此舉是「極度濫權」。

貝葉說：「白宮傳遞出非常明確的訊息：公開批評總統，他就會啟動政府機器懲罰你。」

白宮揚言取消6名前官員安全許可，包括中央情報局（CIA）前局長布瑞南（John Brennan）、聯邦調查局前局長柯米（James Comey）、CIA前局長海登（Michael Hayden）、前國家情報總監克萊佩（James Clapper）、前國家安全顧問萊斯（Susan Rice）及FBI前副局長麥凱比（Andrew McCabe）。

取消安全許可，也代表公開譴責這些官員，以及切斷他們與情報圈的聯繫。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，特朗普考慮取消安全許可的對象是卸任美國情報與執法官員，因為他們「變得政治化，在部分情況下將公職和安全許可化為搖錢樹，並且毫無根據地指控（特朗普）與俄羅斯不當接觸俄羅斯或受俄方影響」。

麥凱比（Andrew McCabe）發言人史瓦茲（Melissa Schwartz）推文說，麥凱比3月結束任職時，他的安全許可就已撤銷，他們獲通知說這是根據FBI政策。