印尼6.4強震 500受困登山客下山

印尼度假勝地龍目島（Lombok）在週日（7月29日）發生規模6.4強震。印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）29日晚稱，地震發生時，林賈尼火山的山坡上有820人受困，其中246人已被救出。兩條登山步道因地震無法通行，當局事後派出兩架直升機救援登山客並發配食物。通宵被困的登山客來自美國、法國、荷蘭、泰國及德國等國。

印尼當局表示，印尼熱門觀光勝地龍目島當地時間29日清晨6時47分發生規模6.4淺層地震。發言人蘇托波說：「這起地震至少造成10人喪命、約40人受傷，還有數十幢民宅受損。」

他續：「我們估計傷亡人數還會持續攀升，因為我們還沒蒐集到所有數據。」

地震來襲時，多數人仍在睡夢當中。許多人逃往空曠地區，遠離倒塌的建築物。被地震搖醒的伏克卡特（Jean-Paul Volckaert）說：「我們跳下床鋪，避免讓任何東西落在我們頭上。」他當時下榻在龍目島桑吉其（Senggigi）附近的普卡克酒店（Puncak Hotel）。「我在附近走了一圈，這裡目前並未出現災情。泳池裡的水如驚濤駭浪般晃動，讓我們大為詫異。泳池裡甚至出現浪花，但只持續20至30秒。」

國家災害應變總署說，規模6.4主震發生後，又出現大約66次餘震，規模最大5.7。經過修正，震央在龍目島主要城市馬打蘭（Mataram）東北方49.5公里，震源深度僅7公里。歐洲與地中海地震中心（EMSC）測量的地震規模為6.5。

地處印尼東南的龍目島位在度假勝地峇里島（Bali）東方約100公里，就連峇里島也能感受到主震帶來的搖晃。