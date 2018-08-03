溫哥華域多利街「夏日多元文化嘉年華」2018

(溫哥華消息) 溫哥華域多利街商業促進會(Victoria Drive Business Improvement Area，簡稱VDBIA) 將於8月11日（星期六）主辦第八屆受社區歡迎的年度「夏日多元文化嘉年華」(Victoria Drive Festival 2018) 。

溫哥華域多利街是溫哥華市內一個歷史悠久的美食區，這裡的咖啡店遠近馳名，餅店的什果蛋糕，還有中式茶樓的香噴噴點心、 印度菜、越南菜、 墨西哥和中東美食等，都令人垂涎三尺。

住在這區的居民，包括不同的族裔，如華裔、印度裔、意大利裔等，使這區另創一格，具有多元文化特色。住在溫哥華其他地區的人，都喜歡到這區，或享受各式美食，或在這裡購買新鮮食材。

今年的「夏日多元文化嘉年華」在溫哥華域多利街夾東38街的鍾士公園(Jones Park) 舉行，活動得到了比往年更多的商戶和社團贊助及支持，節目內容豐富，包括不同族裔的精彩文化表演、兒童堡壘及遊戲、畫臉及抽獎，還有各類服務的社區和商戶攤位。

溫哥華域多利街商業促進會一向積極參與社區活動，「夏日多元文化嘉年華」是該會的重要活動，不容錯過。

「夏日多元文化嘉年華」

日期：8月11日（星期六）

時間：中午12時（開幕儀式）至下午5時

地點：鍾士公園（溫哥華域多利街夾東38街) Jones Park (Victoria Drive and East 38th Avenue，Vancouver，BC)