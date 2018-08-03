富豪劉強東捲入雪梨性侵案

中國富豪涉性侵案自6月以來一直在澳洲備受關注，曾試圖拉開自己與該案距離的一名中國億萬富翁的身份23號一週得到確認，他是中國電子商務巨頭京東的董事長兼首席執行官劉強東。

劉強東沒有被指控有任何不當行為，但據稱，這個性侵案發生在2015年他在雪梨辦的一場派對之後。法庭文件顯示，劉強東曾以可能讓他的婚姻和生意受損害為由，試圖讓這個澳洲城市的一家法院下令阻止公布他的名字。

在7月20日，他的嘗試失敗了，一名法官拒絕了他向法院提出的壓制令請求。澳洲媒體在 23日公布了他的名字。作為中國最大互聯網公司之一的創始人，此案的細節，無論是對劉強東本人，還是對那家在中國與他的名字等同的公司來說，都充滿了潛在的危險。

儘管中國的許多科技精英們都在全球各地擁有價值數百萬美元的房地產，比如劉強東在雪梨的頂層公寓（即2015年派對的舉辦場所），但讓這些資產曝光被認為會有危險。中國國家主席習近平已經在打擊炫耀性消費的表現，並帶領執政的共產黨重新佔據了人們日常生活的主導地位。貪圖享樂的餐會往往被視為破壞這一行動的精神。

劉強東的名字是在與此案有關的徐龍偉（音）被判犯有性侵罪時公布的，徐龍偉是2015年12月的派對上的客人，他從事房地產開發工作，又名「湯米」(Tommy)。在23日，法院判他七項罪名成立，包括未經原告同意與其發生性關係。

據當地新聞報導，該女模特與她在當晚早些時候認識的徐龍偉一起來到劉強東的公寓，從這個公寓可以看到雪梨港的全景。據報導，這名女子在法庭上說，派對上的一些男人（不包括劉強東）給她灌了太多的酒，讓她醉得幾乎走不了路。據她說，徐龍偉主動提出送她回家，但卻把她帶進了他的酒店房間。

「他試圖強姦我時，湯米說會給我買一艘船，但我拒絕了，」當地媒體援引該女子通過音影片接入的譯員在法庭上說。徐龍偉否認性侵了這名女子。

劉強東的英文名是 Richard Liu，他沒有被控犯有任何罪行，也沒有被控有任何不當行為。京東發言人說，劉強東「對受害者表示深切同情，對事件的發生深感悲哀」。

「正如法官明確指出的那樣，劉先生與此案沒有任何牽連，」發言人補充說。「他整個晚上都在為客人準備食品，晚餐的大部分時間都不在餐桌上。此外，罪犯是一個偶然認識的人，罪行是當天晚些時候在另一個地點發生的。」

最初不公布劉強東名字的壓制令申請是向新南威爾斯州地方法院的一名法官提出的，理由是可能損害他的商業及其他利益。法官最終決定，宣布壓制令不符合公眾利益。

現年44歲的劉強東在中國電子商務的早期階段創建了京東，並將其發展成一個規模龐大的企業，部分靠的是他在物流方面的巨大投入，這就保障了包裹能夠迅速、完好地送達。京東目前的市值約為500億美元，公司正在與更有名的競爭對手阿里巴巴進行一場爭奪客戶注意力的激烈競爭。