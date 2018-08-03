帶你一嘗西雅圖拉麵店：Engimono Ramen

文 Tracy Wang

就開在Northgate Mall對面，Target樓下的Engimono Ramen，可算是西雅圖眾多拉麵店當中的一道亮麗風景。小菜的種類繁多，菜單上還有兒童餐的選項，超級適合闔家或是多人用餐。

店內可容納很多顧客，除去靠窗和靠墻的booth座位，餐廳中央的座位也都很開闊，完全不如其他拉麵餐廳般擁擠。

我們點了Tan Tan和Miso拉麵、雞排咖喱飯和三個小菜（章魚丸、天婦羅炸蝦、章魚腳）。除去多樣的小菜和主食，它的飲料單上也有許多選擇。

章魚丸最先出爐，長方形的盤子上裝了六粒丸子，四個人吃綽綽有餘。章魚丸的味道挺好，但麵粉和章魚的比例有些許的失調，一顆丸子放進嘴裡，麵食部分偏多。

天婦羅炸蝦一上桌賣相就極好，三條炸蝦堆疊在一起。蝦肚子的竹籤讓三隻蝦都呈現立正姿勢。蝦較為新鮮，薄薄一層麵粉讓它外脆內嫩，非常好吃。

章魚腳的外層與天婦羅炸蝦一樣酥脆，少量的外層麵粉讓我們一下子便嘗到了新鮮章魚腳的口感。配上wasabi mayo作料，章魚腳便多了更多辛辣的風味。

在吃過無數家拉麵店的拉麵後，還是不得不承認這家店有它的獨特之處。雖然它家的拉麵普遍較軟，它的湯頭和用料還是用足心意的。

如其他家拉麵店一般，這家的每碗拉麵里都有著海帶、脆木耳、魚板、糖心蛋、叉燒、竹筍和芝麻。不過這家的配料感覺多了一分誠意，兩片鮮嫩的叉燒還可以嘗到些微的碳烤味。所有的配料都有著不同的口感，非常特別。

Tan Tan拉麵細細的拉麵口感較軟，喜歡食較有嚼勁的拉麵的朋友可以試試在點餐時要求一下。整碗麵的分量剛好，配著幾道小菜正好。雖然配料很不錯，但最棒的還是它的湯頭。聽老闆說經過熬煮10小時以上的湯頭的濃稠度正好，一放入嘴中便立刻嘗到香濃的芝麻味，格外鮮美。

Miso拉麵的湯頭不如Tan Tan拉麵一般濃稠，但味道還是十分對味，不像有些拉麵店的重口味。

除去拉麵和烏冬面，店內還有各種咖喱飯。我們點了咖喱雞排飯，不要看這一盤好像很小，真的吃起來，分量十足。濃濃的咖喱有著如同stew一般的濃郁程度，最驚喜的是咖喱裡面還有許多土豆塊和燉的極嫩的牛肉塊。

咖喱上覆蓋著大塊的雞排，雞排外還是裹著薄薄的一層麵粉，雞肉本身非常鮮嫩多汁，口味重的朋友可以沾醬吃。

喜愛喝飲料或飯後來個甜點的朋友也將發現這家拉麵店有著豐富的飲品甜點選擇。店內有好幾種特調的茶類飲品，如Toffe紅茶等特製飲品，而且它們全部都是現調。

Mochi冰淇淋、焦糖烤布蕾、芝麻球、綠茶慕斯蛋糕等甜品都非常吸引人，而且還聽說老闆馬上要把Shaved Ice加到菜單上。

雖然現在的菜單已經有超多種選擇，但它的老闆還將推出一份改良後的菜單，增加又一系列美食，包括更多素食選擇。

這家拉麵店的實惠價格和美食，也推薦給需要拖家帶口的朋友。每張桌子當中都有充足的位置可以擺放嬰兒車或增加座位，保證了吃飯時不被旁邊餐桌的人打擾。店內還有一個可以容納至少十人的包廂，適合帶著長輩小孩或是安排慶祝活動。