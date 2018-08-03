提供在世壽險福利 NLG推生前福利萬全保

人壽保險與很多高科技產品一樣並不是一成不變的，而是隨著時代和科技的進步也在不斷演變和完善。人壽保險當然也早已經不在是傳統意義上的保障而已，而是可以用於解決非常多的社會問題的多功能金融產品，除了保障之外還增加免費的生前理賠條款，生前理賠條款包括長期護理/慢性疾病生前理賠，重大疾病生前理賠，重大傷殘生前理賠和絕症生前理賠。人壽保險中的生前福利（Living Benefits）就是保險業根據社會需求的改變而設計誕生的投保人不必在去世後而是在生前就可以使用的保險福利。

美國國家人壽集團（National Life Group）簡介：

國家人壽集團（National Life Group，簡稱 NLG）成立於1848年，公司總部設在Montpelier, Vermont，現在全美50個州及哥倫比亞特區持有營業執照。國家人壽一直堅持以互惠保險公司（Mutual Company）的形式執業，讓保單的持有者同時成為公司股東。國家人壽財務實力雄厚，A.M. Best（貝氏）評為A（優），在16名中排名第三。Standard & Poor’s（標淮普爾）評為A+（強），在21名中排名第五。Moody’s（穆迪）評為A2（好），在21名中排名第六。目前公司旗下管理資產總額330億元，是您值得信賴的品牌和公司。

國家人壽的所有類型產品包括定期保險（Term）， 萬能壽險（UL），指數型萬能壽險（IUL），終身保險（Whole Life）等。國家人壽保險的産品，除了提供一般人壽保險的三項固定福利外，還加入免費的「慢性疾病提前理賠附加險」、「重大疾病提前理賠附加險」、「重大傷殘提前理賠附加險」。目的是幫助投保者，當身體遇上重大疾病，需要長期護理甚至患上絶症時，把身後理賠變成提前理賠，可以選擇提前獲得理賠金，去應付患病時需要經濟的輔助，此種保險可讓保險人在相同或是更低的保費下，獲得完整的生前以及身後的保障。

什麼是國家人壽的生前福利萬全保呢？

1、慢性疾病（Chronic Illness）： 投保人符合無法自理洗浴、穿衣、如廁、移動、進食或失禁的其中任何兩項，這樣情況持續超過90天，即可申請理賠。

2、重大疾病（Critical Illness）： 投保人患有重大疾病其中一項 (12種重大疾病包括中風、心臟病、癌症、腎衰竭、器官移植、肌肉萎縮、主動脈移植手術、 再生障礙性貧血、 囊性纖維化病、 心臟瓣膜置換、運動神經元病、 突發心臟驟停)，即可申請理陪。

3、重大傷殘（Critical Injury）： 投保人患有重大傷殘其中一項 (4種重大傷殘包括昏迷 / Coma – 格拉斯哥昏迷指數4分或4分以下、 癱瘓、 嚴重燒傷、 創傷性腦損傷)，即可申請理陪。

4、末期疾病（Terminal Illness）： 經醫生診斷，該疾病將造成投保人于診斷後只有24個月的生命期，即可申請理賠。

※ 我們來算筆賬：

舉例：一位50歲健康女性，投保國家人壽50萬美元的指數型萬能壽險，Death Benefit Option A – Level，每個月付保費 $625美元，付15年。

◎受保人65歲時若：

*罹患絕症，保險公司一次性生前理賠可達約 $427,768美元 (若被醫生診斷在世上只有兩年的存活期)。

*罹患重大疾病 (第四類: 生命危險)，保險公司一次性生前理賠可達約$404,577美元。

*得了慢性疾病 (吃飯，穿衣，洗澡，如廁，挪動，大小便失禁等任何其中兩項不能自理，這樣情況持續超過90天)，保險公司每月支付受保人預計約 $7,284元，持續理賠50個月。

*如果沒有用到重大疾病或慢性疾病的理賠，將來受保人往生後，保險公司會一筆理賠金$500,000給受益人。

國家人壽的理賠直接支付給「受保人」，讓受保人同樣持有選擇的主動權，生前還是死後使用該理賠金。受保人可以使用理賠金來支付醫療費用，也可拿來作為看護費、生活費、治療重大疾病後幾年的康復費用，甚至償還債務或是用來補貼治療期間沒有工作的薪資損失，使用上較可隨個人需要自由運用。充分顯示了受保人對其保單的使用主動權，受保人可以主動、合理掌控其擁有的保單，在有生之年，無論任何時候，發生任何情況都可以選擇使用其身後理賠金。

實例1：A先生是位成功的建築設計師，來美30年，62歲，三年前從某家保險公司購買一份100萬傳統終身保險（Whole Life ）。不幸的是近年，A先生心臟病突發，需安裝心臟起博器。暫時無法工作，收入枯竭，但醫療費和孩子大學基金必須提供。因沒錢還房貸，眼睜睜看著自己畢生財富三棟百萬豪宅一幢接一幢被銀行拍賣。更可惜的是，那份100萬傳統終身保險也因沒錢繼續支付保費而失去了。

實例2：B先生是一位元工程師，三年前購買了一份50萬的「生前福利萬全保」。去年，不幸50歲中風卻獲得一次性理賠47萬3000元。雖然不能工作，但房貸和孩子的大學費用不用擔心，家庭生活沒有受到太大的影響。B先生和家人很有感觸，幸虧買了「生前福利萬全保」。

為了因應現代人維持生活品質的需求，生前福利已成為人壽保險多功能理賠的新趨勢所謂維持生活品質，也就是在任何事故下都不會影響家庭或個人財務，且能維持現有的生活水準。傳統的人壽保險只有死亡理賠，通常是在被保險人過世之後，家屬得到賠償，被保險人沒有任何利益。但是人的生活中充滿許多不確定的風險，譬如生重病、中風、得絕症/癌症或需要長期護理，這些重大的不幸事件可能會帶給你重大的財務負擔及損失。

很多客戶是不是常有這樣的疑問：「為什麼我繳了那麼多保費，患有重大疾病或需要長期護理卻不理賠？」傳統的人壽只對死亡理賠，買了傳統終身保險（Whole Life）保單，付了高昂的保費，卻在患有重大疾病或需要長期護理時，仍然孤立無援，求告無門，所以與其買一堆對自己沒用的壽險保單，還不如買到一張對的保單。

1035 轉換（1035 Exchange）是一項國稅局的條款，如果是稅後錢開設的人壽保險帳戶可以轉到另外一個 non-qualified帳戶來， 這稱之為「1035 Exchange」。這種 transfer也不需要交稅，因為它只是從一個保險公司轉到另一個保險公司，你並沒有把錢拿出來。但如果通過自己取消保單取回保單的現金價值，再去購買新保單，這樣就會涉及稅務的問題。現在很多人通過 1035轉換條款將他們的傳統終身保險（Whole Life）保單轉到 「生前福利萬全保」 來，所以國稅局特立了1035轉換條款，使大眾更能經由更新更適合自己的保險產品而照顧自己。

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