【熱播電影推介】

《我的間諜前男友》

The Spy Who Dumped Me

類型：動作/喜劇

導演：Susanna Fogel

上映時間：8/3/2018

《我的間諜前男友》是一部2018年美國動作喜劇片，由蘇珊娜·佛格 (Susanna Fogel) 執導並與大衛·艾瑟爾森 (David Iserson)共同編劇。其主演包括蜜拉·庫妮絲 (Mila Kunis)、凱特·麥金儂 (Kate McKinnon) 和山姆·修根 (Sam Heughan)；故事敘述被前夫拋棄的奧黛麗與摩根是一對好閨蜜，並之後才得知前夫的中情局間諜身份；與此同時，一群致命性的殺手襲擊了她們的公寓，使奧黛麗與摩根被迫參與這場秘密行動。

【新劇推薦】

《二次機緣》Take Two

類型：犯罪/ 喜劇

頻道：ABC

上映時間：6/21/2018

《二次機緣》由《城堡》(Castle) 主創安德魯·馬羅（Andrew W. Marlowe）與製作夥伴也是妻子泰麗·艾達·米勒（Terri Edda Miller）共同打造，描述熱門警察影集的前明星珊曼莎為了重新開始演藝工作不顧一切，說服生活陰鬱的私家偵探艾迪與她搭檔，幫她揣摩回歸舞台的角色。儘管獨來獨往的艾迪不滿意此份差事，艾拉卻出奇地展現了自己的價值與才華。正當媒體吹捧艾拉在新劇中的警探角色時，艾迪的電話則不停響起，許多新客戶打算雇用這一對搭檔。

【新專輯推薦】

《頑固份子》SA KER

風格：嘻哈饒舌

廠牌：南門音樂

發放日期：7/31/2018

相信聽過「南門音樂」這音樂廠牌的人，對SA KER這號人物一定不陌生；2011年於南門音樂紮根，即將推出首張個人饒舌專輯《頑固份子》！在現實生活中扮演著普通的上班族，看似平凡的他，內心關不住的創作靈魂始終蠢蠢欲動，經歷了無數的抨擊與壓力，依然堅持將「平凡人的生活」用「不平凡的音樂」記錄下來。生命中的情感經歷，透過SA KER獨特的嗓音和詮釋方式，豐富且多元的展現，絕對值得喜愛饒舌音樂的你珍藏！