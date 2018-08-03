美公布印太經濟計劃 將投8億於科能基建

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週一（7月30日）談及美國印太戰略時表示，美國在亞太投資將著重於數位經濟、能源與基礎建設。

蓬佩奧30日在美國商會（US Chamber of Commerce）印太商業論壇致詞時，點名包括台灣、泰國、越南、印度、蒙古等多個亞太國家，細數與美國的友好關係，以及戰後的區域和平繁榮發展。

他表示，美國在亞太區域與許多國家建立良好關係，台灣在戰後經濟與民主持續發展，讓台灣成為高科技產業發展的引擎。

蓬佩奧暢談美國在亞太區域的經濟投資計畫。他表示，印太區域是美國的優先政策，經濟安全即是國家安全，美國總統特朗普誓言透過經濟與印太區域增強聯繫，美國在亞太並不尋求主導，而是期望與區域各國合作。

即將前往馬來西亞、新加坡與印尼訪問的蓬佩奧也宣布，美國未來將在印太區域投資1.13億美元，主要投資項目包括數位經濟、能源與基礎建設三大項。他並表示，這項投資是美國在印太區域和平繁榮的經濟承諾的「頭期款」。

對於美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），蓬佩奧表示，美國將會透過高標準的雙邊自由貿易協定促進與夥伴的貿易關係。

出席這次論壇的美國官員除了蓬佩奧，還有商務部長羅斯（Wilbur Ross）和能源部長佩里（Rick Perry）等，反映特朗普政府的重視。印度駐美大使薩爾納（Navtej Singh Sarna）以及日本、澳洲、新加坡和印尼等國的官員皆有出席。

美國去年提出「印太戰略」，主力拉攏印度。商務部長羅斯30日在論壇宣布，美國已放寬對印度的高科技產品出口管制，讓印度可以一如北約盟國、澳洲及日本享有相同待遇。羅斯稱，新地位可提高印度在國防及其他高科技產品供應鏈的效率。

曾任職美國務院的美印商會主席比斯瓦（Nisha Desai Biswal）是今次論壇的主要人員，她說：「美國企業將會成為投資資本、建立這地區所需科技和基建的關鍵角色。」比斯瓦指論壇會聚集商業、私人企業和大量區域合作伙伴，討論如何促進印太地區的投資，期望會達到很多成果。

前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）於去年10月訪問印度時，提出「自由及開放的印太區」，當時就有分析稱這構想是針對中國的「一帶一路」。蓬佩奧的高級政策顧問胡克（Brian Hook）30日於論壇舉行前否認今次計劃是針對中國的一帶一路，但批評一帶一路是「中國製造、為中國而做的倡議」，美國的做法並不相同，是讓政府的角色維持在最有限的程度，專注於協助企業發展其擅長的事。

胡克稱華府歡迎中國對地區發展作出的貢獻，亦希望中國跟隨國際社會對於透明度、法治和可持續的金融發展的標準：「我們知道美國參與經濟的模式，對區內國家而言最健康、具透明度，而且可持續發展。」