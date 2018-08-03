習近平10天訪問結束 共建「一帶一路」成果大盤點

中國國家主席習近平7月19日偕夫人彭麗媛離開北京，對阿聯酋、塞內加爾、盧旺達和南非進行了新一屆任期的國事訪問，以及出席在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家領導人第十次會晤。28日晚，習近平已啟程回到北京。這是習近平上臺後第四次訪問非洲，也是近30年來，首位中國元首到訪海灣國家阿聯酋。跨越群山沙漠，縱橫亞非兩洲，10天5國，近50場活動的外交之旅，拉緊了中國與發展中國家共同前進的合作紐帶，開放包容互利共贏的發展。

16億美元油氣合同和建設新經貿區

這次訪問的首站，阿聯酋首都阿布達比和全國各主要街道都懸掛起了五星紅旗，許多地標性的建築播著中國國旗燈光秀。就連當地電信運營商也將手機信號名稱改為「歡迎中國國家主席」（WelcomePresChina）。

較早前，阿布達比石油公司向中國石油東方地球物理勘探有限公司（BGP）批出兩份總值16億美元的油氣勘探合同，在陸地上和離岸面積達5.3萬平方公里區域勘探石油及天然氣，所有勘探預計在2024年前完成。

訪問期間，中阿兩國正式建立全面戰略夥伴關係。習近平主席指出，相信中阿可以成為相互學習、相互借鑒、相互幫助的好朋友、好夥伴，實現共同發展繁榮。另外，阿聯酋和中國浙江小商品城集團合作建設，將在迪拜的傑貝阿裡（Jebel Ali）自由區設立新的經貿區域–「交易商的市場」。據報這項同時會是中國倡議「一帶一路」的其中一個項目。

與塞內加爾簽署多項貿易協議

塞內加爾為歡迎近10年來造訪塞國的首位中國領導人，用了58名騎兵身披紅氅護衛習近平，通往總統府的共和國大道上，更有當地民眾載歌載舞、歡呼雀躍迎接。

塞內加爾成為第一個與中國大陸簽署「帶路」合作協議的西非國家，儘管雙方簽署的協議細節並未立即公佈，但中國企業早在塞內加爾興建了多項基礎建設，包括體育館、道路、劇院、全國摔角競技場和非洲文明博物館等。兩國領導人還討論了雙邊合作、中非關係和國際時事，塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）讚賞中國是「現代最偉大的經濟體之一」 。

推動中盧關係邁上新台階

中國與盧旺達早於1971年建交，此後兩國友好合作關係發展順利。主席習近平首次訪問盧旺達，亦代表著首位中國國家主席訪盧，有著重要的意義。由於中國樂於支持非洲國家發展，它已成為盧旺達第一大貿易夥伴和第一大工程承包方。訪問期間，習近平主席同卡加梅總統舉行會談，並共同見證簽署多個合作協議，有助於延續兩國間良好的合作態勢，推動兩國務實關係邁上新台階。

承諾為第四站南非投資140億

今年是中國與南非建交20周年，除了慶祝活動外，兩國領導人也就進一步推進務實合作、促進兩國政治互信不斷增強，戰略協作持續深化及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。今次是習近平第三次對南非進行國事訪問，充分體現中國對中南關係的高度重視及深化兩國關係的強烈意願。

南非總統西裡爾·拉馬福薩7月24日宣佈，北京決定向南非投資140億美元。拉馬福薩補充說，習近平主席表示，中國願意在南非多個領域投資和工作，包括基礎設施建設、海洋經濟、綠色經濟、科技、農業、環境和金融領域。

在模里西斯 中國元素隨處可見

27日，國家主席習近平抵達模里西斯共和國，進行友好訪問。模里西斯總理賈格納特到機場迎接。科比塔向彭麗媛獻上鮮花，賈格納特則在機場為習近平舉行隆重歡迎儀式。這次的友好訪問推動了中毛兩國在文化、經濟等開拓更多新的合作領域。中國駐模里西斯大使孫功誼說，在模里西斯，中國元素隨處可見，如龍舟賽、新年會有舞獅表演。中華文化已成為模里西斯多元文化的重要組成部分。