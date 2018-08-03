迎接 Seafair 週末的八月

西雅圖最令人期待炎夏特備節目—海洋節—就在這個週末！自1950年以來，Seafair 是太平洋西北地區的傳統，也是夏季海上節日的高潮。水上飛機匯演、世界級的花式滑水表演、音樂舞台和各類的活動令這節日成為夏季最受期待的盛會！

今年，Seafair以及西雅圖海軍聯盟和西雅圖港非常自豪地歡迎來自美國海軍，美國海岸警衛隊和加拿大皇家海軍的船隻和人員。在本週二 (31日) 已於西雅圖海濱和66號碼頭，進行一場雄偉的船舶遊行，展示這些壯觀的船隻。我們每天使用的消費品中有百分之九十通過海洋抵達美國，透過這些夢幻般的船隻，市民有機會接觸和了解那些讓商業流經全球到我們海岸的專業航海員。尤其當70％的表面都被水覆蓋，他們都在保護世界的水道方面有相當重要的位置。

除了船舶遊行，海洋節將於 8月1至5日進行一系列的活動。藍色天使 (Blue Angels) 的波音航空展當然不少得，還有H1水上飛機比賽、世界級花式滑水表演、BMX特技自行車表演等等。Seafair自豪地支持所有軍事服務，並感謝他們為我們的國家服務。

本週末船遊活動時間表

利用這次機會參觀令人難以置信的美國海軍和加拿大皇家海軍艦艇。 船上旅遊免費向公眾開放！ 公共旅遊將按先到先得的原則進行。

69 號碼頭：加拿大皇家海軍

8月2日（星期四）- 上午9:00 – 下午3:00

8月3日（星期五）- 上午9:00 – 下午3:00

8月4日（星期六）- 上午9:00 – 中午12:00

8月5日（星期日）- 上午9:00 – 下午3:00

90 號碼頭：美國海軍

8月2日（星期四）- 上午9:00 – 下午3:00

8月3日（星期五）- 下午2:00 – 下午7:00

8月4日（星期六）- 上午9:00 – 中午12:00

8月5日（星期日）- 上午9:00 – 下午3:00