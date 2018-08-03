A-Lin Concert in Vancouver 黃麗玲溫哥華演唱會

(溫哥華消息)『天生歌姬』A-Lin黃麗玲去年火力全開，除了發表了睽違三年的個人專輯，更火速展開了全新巡演，而巡演即將來到溫哥華！ 《I’m A-Lin》巡迴演唱會 – 溫哥華站將在9月25日，晚上7點30分，奧芬劇場 (Orpheum Theatre) 正式引爆！

A-Lin黃麗玲是一位台東亞美族歌手，2006年她發行個人首張專輯《失戀無罪》，並獲得「天生歌姬」稱號 ，她曾多次入圍台灣金曲獎，並在多個重要頒獎典禮上獻唱 。

她的巡演去年9月在台北率先開跑，隨後陸續登陸新加坡與香港會展中心，場場皆是爆棚演出，贏盡口碑，新加坡場次的門票更在三天內售罄。近年，A-Lin的歌唱事業大放異彩，她更首挑大樑擔任專輯製作人，期間經歷並探索了許多未曾接觸的音樂類型與元素，開發了更多演繹歌曲的情感之外，更豐富了自己在精神上的成長。巡演取名為《I’m A-Lin》，寓意A-Lin全新的誕生，她將在演唱會上挑戰不同於過往的音樂性，期待帶給歌迷不同的視聽風味。她將把自己闖蕩樂壇的心路歷程唱進歌裡, 用歌聲化作最溫暖的陪伴，期盼能鼓舞每一個為夢想努力的人。 A-Lin除了希望藉著她那穿透人心的歌聲，傳達真情與感動，整體演出力求增添更多空間，讓觀眾能更純粹的感受與A-Lin音樂之間的交流，要你聽見最真實、最感動的Live A-Lin！

A-Lin表示：「能夠透過我的歌曲影響到那麼多人，我覺得是一種奇妙的緣分，藉著音樂，我願意當一座橋樑，跟大家分享那份熱愛唱歌的簡單快樂。」

A-Lin Concert in Vancouver 黃麗玲 溫哥華 演唱會

日期: Tues, Sept 25, 2018 – 7:30PM

地點: Orpheum Theatre, 601 Smithe St, Vancouver, BC

購票網頁：https://event.vism.ca/events/imalin