中國威脅對600億美元美國商品加關稅

上週五 (3日)，中國威脅稱，如果特朗普政府對中國商品徵收新的關稅，就要對額外600億美元的美國進口商品增稅。

在中國發出這一威脅兩天前，特朗普總統命令他的政府考慮，對每年2000億美元的中國產品徵收的關稅從10%增加到25%，這些產品包括從化學品到手提包在內的各種物品。

美國和中國是世界上兩個最大的經濟體，幾個月來一直捲入不斷升級的貿易爭端。雖然它們只是針對對方的產品，但全球經濟的相互關聯性意味著歐洲等其他地區也被捲入了這場拉鋸戰。

北京和華盛頓於上個月各自向對方價值340億美元的產品徵收了相應的關稅，並計劃在它們的名單上再增加價值160億美元的商品。之前的幾輪關稅涵蓋了許多產品，從鋼鋁到洗衣機，甚至是乾果。

中國商務部在其網站上發布的一份聲明稱，最新的中國關稅方案一旦實施，將高達25%，涵蓋5207個稅目。

「由於美方不顧雙方企業和消費者利益，一再升級事態，中國不得不採取必要的反制措施，以捍衛國家尊嚴和人民利益，捍衛自由貿易和多邊體系，捍衛世界各國共同利益，」商務部稱。

中國威脅對600億美元的美國商品實施關稅的決定，是今年北京第一次沒有試圖向華盛頓徵收金額對等的關稅。在特朗普總統威脅對中國向美國出口的五分之二產品徵收關稅後，中國也威脅對大約佔來自美國進口量的五分之二徵收關稅，中國向美國出口的產品要多得多，北京對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉表示。

屠新泉說，中國希望通過談判解決雙方的貿易政策分歧，但也不能簡單地忽視特朗普總統的徵稅威脅。

特朗普上週三 （1日）下令美國貿易代表辦公室（Office of the United States Trade Representative）考慮對每年價值2000億美元的中國商品徵收25%關稅的可能性。這批可能徵收的25%關稅會用來代替已經在討論中的10%關稅。那些關稅尚未生效，其規模和範圍的最終決定要到下個月才能作出。

北京實際上無法做出徵收金額對等關稅的選擇，因為中國根本沒有從美國購買那麼多商品。中國每年向美國出口的商品價值幾乎是從美國進口商品價值的四倍。

但中方官員近幾週表示，如果美國對大範圍中國商品徵收關稅，那麼北京也可能會對在中國的美國大型公司的業務進行報復。從蘋果公司到通用汽車公司，一大批美國大企業已將大量業務轉移到中國，北京的任何回應都很容易影響到它們。

iPhone手機、雪佛蘭和其他美國公司在中國製造和銷售的產品主要是在美國設計的，特朗普政府已宣布，多個中國產業正在威脅美國國家安全、非法抄襲外國知識產權或給美國造成大量的失業情況。中國否認自己違反國際貿易準則。

自4月中旬以來，中國央行已經讓人民幣匯率下跌近9％，當時人民幣匯率不到一美元兌換6.3元人民幣。人民幣貶值使中國出口產品在國外市場上更具競爭力，同時令中國進口商品更加昂貴。政府顧問和分析人士表示，政府並沒有刻意推動人民幣兌美元匯率下跌以獲得貿易優勢，匯率下跌是由貨幣市場的交易者引起的，他們越來越擔心中國經濟放緩和巨額債務負擔。

然而，通過增加25%的關稅，特朗普政府將擁有額外的武器，以防人民幣進一步下跌，從而為中國出口商提供額外的優勢。

中國去年向美國出口了價值5056億美元的商品，進口了價值1304億美元的商品。去年，在銀行和保險等服務業領域，美國對中國確實有385億美元的貿易順差。但是，這筆款項的一部分可能代表了焦慮的中國家庭將資金轉出國外的努力，而不是用於實際購買美國公司和個人提供的服務。