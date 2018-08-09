加國籲釋放沙烏地阿拉伯女權運動家薩瑪爾

沙烏地阿拉伯政府最近再次逮捕多名維權人士，加拿大上週呼籲放人後惹沙烏地政府不滿，斥加國「干預內政」，並於6日宣布驅逐加拿大駐利雅得大使、召回沙烏地駐加國大使，並全面凍結對加貿易與投資合作，沙國國營航空公司也宣布停止直飛多倫多的班機。

加拿大外交部6日回應，對沙烏地的決定「深切關注」，但重申加拿大會堅持在全球為保障人權而發聲。

兩國衝突的爆發緣由為先前無端遭到沙烏地逮捕的女權鬥士薩瑪爾·巴達威（Samar Badawi），以及她那已被囚禁六年、曾引發全球聲援的弟弟拉伊夫巴達威（Raif Badawi）。近年來，於2017年6月成功上位、成為王儲的穆罕默德沙爾曼（Mohammad bin Salman），致力於推動各項「開放政策」，於今年夏天正式解禁沙烏地女性的單獨駕車禁令。此政策雖被沙烏地宣傳為「社會開放與變革的開始」，但十多位長年致力於女性開車倡議的運動人士，卻同時無端被控「叛國」而紛紛入獄，7月30日被捕的薩爾瑪也是其中之一。

薩瑪爾被捕的消息傳出後，庇護巴達威一家的加拿大政府隨即作出反應。加拿大外長方慧蘭2日表示：「在此困難時刻，加拿大政府仍會堅定地支持巴達威一家，我們也鄭重地呼籲沙國政府：盡快釋放拉伊夫與薩瑪爾。」

相關聲明3日公布後，憤怒的沙國外交部於6日凌晨做出嚴重回應：「加拿大的聲明是明目張膽地干涉我國內政，這不僅違反了國際常態、也違反國際禮儀。」聲明表示，為了反擊加拿大方面的作法，沙烏地政府即刻起凍結兩國之間的所有經貿往來與投資協議。沙國方面不僅要召回駐加大使，加拿大駐沙大使侯拉克也即刻被列名為「不受歡迎人物」，必須在24小時內離境。沙國國營航空公司也已經停止直飛多倫多的班機。

部分觀察家認為，沙烏地驅逐加拿大大使，目的是想對其他愛批評的西方國家政府傳遞強烈訊息。

至於王儲沙爾曼這種一邊解禁、另一方面拘捕多名女權人士的做法看似矛盾，有分析指他是想安撫國內的保守派，也有人批評這純粹是穆罕默德沙爾曼要彰顯國家改革是由他主宰，並非沙烏地女性自己爭取來的。

現年37歲的薩瑪爾與西方關係密切，曾在2012年獲得美國國務院頒發的「國際婦女勇氣獎」，是過去10年來沙烏地最著名的女權運動家之一。

薩瑪爾在27歲以前一直遭受自己親生父親的暴力凌虐，她2008年選擇離家出走，父親一怒之下向法院提出「不服從罪」訴訟，檢舉女兒反抗父親作為「男性法定監護人」的權力。

雖然法院最終駁回控訴，但薩瑪爾後來又因父親拒絕允諾自己結婚而與爸爸互告，並在訴訟過程中遭逮捕入獄，相關案件引發國際人權團體聲援。

在國際團體的施壓下，薩瑪爾最終順利獲釋，並與為自己奔走的人權律師阿布海爾成婚。婚後兩人致力於沙烏地的女性平權倡議，薩瑪爾也於2012年3月，從當時的美國第一夫人蜜雪爾歐巴馬（Michelle Obama），與時任國務卿希拉莉（Hillary Clinton）手中，獲頒「國際婦女勇氣獎」。

然而獲獎之後，2012年6月，薩瑪爾的弟弟、沙烏地民主倡議部落客拉伊夫巴達威突然遭沙國政府逮捕，當局指控拉伊夫在網上發表「侮辱伊斯蘭教」的言論，被判刑10年及鞭刑1000下，引起國際社會譴責沙烏地。薩瑪爾的丈夫阿布海爾，也因為拉伊夫辯護，莫名遭沙烏地逮捕，入獄15年。

在國際特赦組織的聲援名單中，拉伊夫與阿布海爾，都被列名為沙烏地的「良心犯」。但為兩人自由奔走的家人們，卻接連遭遇逮捕與出境管制，唯有拉伊夫的妻子海達成功帶著孩子們離開沙烏地，並在加拿大取得政治難民的庇護身分。