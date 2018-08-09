委內瑞拉「無人機襲擊」馬杜羅總統事件 六人被捕

委內瑞拉有六人因涉嫌週六 (4日) 暗殺尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro）總統而被捕。

內政部長內斯特·裏沃爾（Nestor Reverol）說，襲擊者是一個擁有兩架無人機的團體，他們在無人機上裝載了炸藥，計劃在首都加拉加斯的閲兵式上進行襲擊。

事件發生時，馬杜羅總統在加拉加斯發表紀念國民警衛隊成立一週年的講話。

內政部長裏沃爾表示，「恐怖分子」計劃用兩架裝有C4炸藥的無人駕駛飛機在閲兵隊伍上方進行襲擊。當地晚間5點41分，一聲巨響後，總統抬起頭，臉上帶著一絲迷惑。

在他身後，他的妻子西利亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）因恐懼而退縮，她和大多數觀看總統演講的人的眼睛都轉向了天空。

現場直播的電視畫面顯示，士兵方陣一下就亂了，他們衝向了避難所。委內瑞拉當局說，有七名軍官受傷。

他說，有一架無人機在進入總統演講台周邊的安全區域之前被擊落，另一架無人機失去控制並與附近的建築相撞，建築物燃起了小火。

裏沃爾補充說，已經有六名「恐怖分子和僱傭殺手」被捕，幾輛車被扣押，酒店被搜查。政府表示已經獲得了與他們試圖暗殺總統的陰謀相關的監控畫面。

事件發生後，政府立即指責委內瑞拉境內的極右翼分子。

裏沃爾說，被捕者中有一名男子被控參與2017年8月襲擊委內瑞拉東北部軍營的帕拉麥凱堡（Paramacay Fort）。

後來，馬杜羅總統指責哥倫比亞總統胡安·曼努埃爾·桑托斯（Juan Manuel Santos）和美國境內的人士煽動「右翼」，陰謀企圖殺死他。

「我毫不懷疑，這是哥倫比亞寡頭集團的仇恨暗殺，」馬杜羅先生說。「我相信所有的證據都會浮出水面。」

哥倫比亞政府否認有任何牽連，稱馬杜羅的指控「毫無根據」。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）否認美國參與了這一事件，並補充稱，這可能是「委內瑞拉政權本身的借口」。

這並不是馬杜羅總統第一次在沒有證據的情況下聲稱有人要暗殺他，但反對派迅速質疑官方版本的說法。

「我們需要後續觀察來認定暗殺企圖的真實性。我們需要知道，這是一起單純事故，還是之後社交媒體上還會有新的版本。」反對派網絡「自由委內瑞拉陣線委員會」在一份聲明中說。

「負責任的做法是等待應有的調查，但無論當權的官僚說什麼，都很難令人信服。」

據美聯社報道，現場的消防隊員對政府發生的事件提出質疑，稱爆炸聲來自附近建築內的氣體火災爆炸。

與此同時，一個鮮為人知的名為「T恤衫士兵」（Soldiers in T-shirts ）團體在社交媒體上表示，他們是所謂襲擊的幕後推手。

「T恤衫士兵」是一個反對派組織，據稱是四年前成立的。他們自稱的目標是：從國家層面上將所有反對組織聚集在一起，以實現他們與獨裁統治的鬥爭。

週日（5日），該組織在他們的推特頁面上發佈了一個14秒的自製視頻，顯示一個無人機狀物體在天空中飛舞，背景音則是馬杜羅總統當天的演講。

一個男人的聲音說「我來射擊」。緊接著，無人機爆炸成碎片，各種男聲混雜在一起，其中一個聲音說：「無人機被毀了」。

目前不清楚製作視頻者是誰。 「T恤衫士兵」沒有回復BBC的採訪請求。在推特上，他們說「我們證明他們（政府）是脆弱的。我們今天沒有實現（我們的目標），但一切只是時間問題。」

該組織在社交媒體上提到了奧斯卡·佩雷斯（Oscar Perez）的名字。他是一名前流氓警察，2017年6月，他偷竊一架警用直升機後，用手榴彈對內政部和最高法院進行了襲擊。

2013年，前委內瑞拉總統查韋斯（Hugo Chavez）去世，馬杜羅在此後上位，但在國內外都受到爭議。

2017年，委內瑞拉爆發廣泛的要求馬杜羅辭職的抗議，馬杜羅發起殘酷鎮壓，進而受到廣泛譴責。

他的政府被指控破壞民主和法治，並侵犯委內瑞拉的人權。

然而，有一個支持馬杜羅和他的聯合社會黨（PSUV）的忠誠核心人士說，委內瑞拉的問題不是政府造成的，而是由美國的制裁造成的。

今年5月，馬杜羅在嚴重的經濟危機中競選連任，這場經濟危機已經使得數十萬委內瑞拉人離開了這個石油資源豐富的國家。

馬杜羅先生在很大程度上依賴的是武裝部隊的支持。但是，儘管高級官員普遍忠於他的政府，但許多中低級官員已經顯示了不滿。

已經有數十人被指控犯有陰謀和叛亂罪，而很多其他的人已經離開了這個國家。