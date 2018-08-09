家樂福被傳「退出」中國市場為假 開啟新零售版圖之爭

8月6日家樂福方面，已對於近日有消息稱家樂福將徹底退出中國市場的傳聞，作出否認。消息稱是今年1月23日發布公告，家樂福和騰訊永輝簽署潛在投資協議公告的再次炒作。家樂福方面表示，公司將一直秉承多渠道協同發展戰略。對於此“舊聞”的一再被關注和炒作，表示並不理解，並指出家樂福各門店均正常運行。

另據家樂福方面透露，在入主「騰訊系」新零售版圖之後，家樂福開展新零售智慧門店方面的嘗試均順利進行。今年5月，家樂福在上海市天山路上開設了首家 「Le Marche」智慧生活零售門店，標誌著家樂福開始了數字化轉型的重要一步。

該智慧生活零售門店主打餐飲、生鮮、進口商品，是一家微信支付智慧零售旗艦店。另外深圳兩店鋪的智慧門店改造也將順利進行。其實今年1月家樂福發佈的「家樂福2022」轉型計劃的內容之一也正是增加電子商務投資。根據計劃，家樂福將在未來5年內，把數字投資增加至現在的6倍，達到28億歐元。2022年前，公司在線食品銷售額將達到50億歐元。

傳統零售過去十年高歌猛進，但同時發展也進入瓶頸期，實體拓展模式有限，在已建立的體系上通過促銷取得增長的模式也有限。傳統零售一時間難以突破固有發展模式。另一方面，電商發展也遇到一定瓶頸。網絡購物消費者數量增長趨於穩定，依靠數量單純增長模式略顯單一。

具有資本優勢的電商紛紛入主傳統零售，新零售橫空出世，實現兩者相互賦能。家樂福作為傳統零售極具代表性的企業在新零售站隊中已屬後發。2017年初，阿里完成銀泰私有化，先後簽約了上海百聯集團、入股上海聯華超市、福建新華聯，以及重磅級的入股高鑫零售（大潤發、歐尚），迅速完成新零售版圖搭建。

2017底12月，騰訊通過正式入股永輝，開始跟隨阿里對線下零售業密集出手。迅速擴充戰場，形成聚集了沃爾瑪、家樂福、紅旗連鎖、中百集團、步步高、美團、每日優鮮、天虹股份的版圖。新零售提出兩年多來，對於其具體的解釋仍各有說辭，概況起來可以理解為利用新的互聯網手段、大數據思維進行傳統零售和電商的融合，實現經營能力的發展。如今阿里、騰訊兩家爭奪的陣營已經形成，且長期將持續存在，互相競爭。

廣東省商業地產投資協會會長黃文傑表示，「阿里對新零售採取更加深度介入，全方位的干預模式。騰訊更傾向於資本的介入，所有權干預較少。短期來看，阿里取得的成就以大潤發的新零售轉型之路為代表略勝一籌，但是長期發展趨勢仍然未卜，長期互相競爭將成為主旋律」。

零售領域專家、上海尚益諮詢創始人胡春才指出，兩大巨頭爭奪也成為常見的零售生態形式，像人們此前熟知的可口可樂與百事可樂；麥當勞與肯德基。而對於新零售來說，歸根結底仍是圍繞人、貨、場進行數據化、標準化分析。例如通過對消費者進行大數據分析，獲得精準畫像。

「人、貨、場三個方面的新零售轉型目前來說阿里略微領先，但是騰訊也發展順暢，一年左右趕上不成問題。新零售爭奪中，效率是根本，以更低的成本、更短的時間實現商品數字化信息化，挖掘出更高的效率。「人」的層面通過對顧客消費行為的洞察跟蹤，進行畫像，精準營銷。供應鏈方面則通過賣場內部數字化。各個環節相互呼應，」胡春才表示。除此之外，供應鏈數字化、標準化、個性化程度提高，轉向銷售便利性也成為一大特徵。

「分級包裝、標準化程度變高，供應商也面臨來自產品設計、組裝、規格、量等方面的新挑戰。一個簡單的例子，以往商超銷售牛奶以500ml、1000ml為主流力圖適應更多單個人或者家庭需求，而隨著新零售實踐的深入，例如750ml包裝的牛奶鋪貨也逐漸增多，旨在解決圍繞不同消費者消費特徵，實現數字化管理的需求。可以理解為零售由生產便利性變為銷售便利性導向的轉變，」胡春才說道。

另外，8月6日，家樂福與英國連鎖超市業者特易購（Tesco）宣布，雙方的長期策略聯盟於10月正式啟動，未來將結合兩方採購實力向供應商砍價，以此在競爭激烈的超市產業降低成本。