市議員及市檢察官對美國人口普查訴訟向前發展的反應

一名聯邦法官否決了美國總統特朗普政府試圖駁回多黨訴訟的若干要素，該訴訟質疑聯邦政府在美國2020年人口普查中增加公民身分問題的意圖。西雅圖市與華盛頓州和其他州的聯盟一起對提議的人口普查變更提出質疑。市檢察官皮特·霍姆斯（Pete Holmes）、市議員特蕾莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）和市議員羅雷娜（ M. Lorena González）提供了以下反應：

西雅圖市檢察官霍姆斯說：「特朗普政府變更美國人口普查的企圖中充滿種族仇恨，而總統自己的言論則促進了此案發展。我懷念聯邦政府真正有興趣對居住在這個國家的人口展開真實且準確統計的時代。對於擁有大量在美國境外出生的居民的城市，如西雅圖，準確的資訊是至關重要的。我很高興此次訴訟正在向前推進。」

「我很激動，此案件將會向前發展，並進一步揭示特朗普政府試圖在移民佔很大一部分人口的多元地區中減少代表」，市議員莫斯奎達（全市第8席）說道。「準確的人口普查資訊對於我們獲得聯邦資金公平份額，使用在早期學習計劃、住房補貼憑證、Medicaid、學生補助金和其他援助計劃中，是至關重要的。這個城市將會繼續為居民爭取權益，因此我們所有的西雅圖街坊鄰里，無論其公民身分如何，都能獲得他們實現健康生活所應得的服務。」

「特朗普政府對於在2020年人口普查中詢問公民身分的推進是一種政治活動和恐嚇戰術，以進一步邊緣化移民社區」，市議員羅雷娜（全市第9席）說道。「職業人口普查局官員、人口統計學家、學者、甚至是支持特朗普的保守派智囊團都重視並支持按照科學標准進行準確的人口統計的必要性。本屆政府繼續忽視以證據為基礎的做法，會使構成我們民主基石的關鍵人口計數具有政治性。」

在七十頁裁決中，傑西·弗曼（Jesse M. Furman）法官認為，公民身分問題會降低回應率並削弱2020年人口普查的準確性，這似乎是合理的。此外，法院還發現，由於在2020年人口普查中納入公民身分問題而造成的不完全統計將會對司法管轄區的聯邦資金和代表性權益產生負面影響，這似乎是合理的。

法院還發現，原告充分指控歧視性意圖或敵意，並指出特朗普總統的同期言論，以及他提到的「屎坑國家」及他對移民是「畜牲」的評論。

特朗普政府透過美國商務部試圖駁回訴訟借之可以繼續進行的訴訟請求。法官駁回了基於枚舉條款提出的訴訟請求，但允許了涉及平等保護條款、行政程序法和政治問題原則的訴訟請求以便向前推進。法官還維持了原告繼續提起訴訟的起訴資格。

審判定於2018年10月下旬。