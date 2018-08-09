廣深港高鐵香港段最快下月開通

高鐵香港段將於9月下旬通車，準備工作已到最後階段。由於香港的九列「動感號」列車只會來回行駛香港及廣州之間的短途路線，若要往返北京、上海等長途目的地的列車，將會由中國鐵路總公司以不同型號的高鐵列車營運。

有消息指，其他型號的內地高鐵列車，已大致完成在香港段行駛的兼容性評估，相關評估在通過機電工程署審閱後，就可在港營運。根據內地流傳的擬定時間表及班次，來港的列車或包括最新的「復興號」列車。

香港政府於今年年初公布與內地達成協議，在高鐵香港段下月下旬通車後，高峰日子每日開行一百二十七班列車，當中一百一十四班為來往西九龍站及廣州南站的短途目的地，另外十三班列車，就會來往北京、上海、昆明、桂林、貴陽、石家莊、鄭州、武漢、長沙、杭州、南昌、福州、廈門及潮汕等十四個長途目的地。

由於港鐵營運的「動感號」列車，只會行走往返廣州南站至西九龍站的路段，每日十三班直達內地長途目的地城市的班次，將會由內地的高鐵列車營運。港鐵證實中國鐵路總公司將負責管轄，並將在香港段高鐵營運不同型號的高鐵列車。在港進行的兼容性評估已大致完成。

而負責審閱有關評估的機電工程署表示，內地列車在香港段運營前，港鐵需要核實內地列車的安全設計和對列車進行測試，如形式測試、靜態測試及動態測試等，以確認列車能與香港的基礎設施兼容和安全運作。該署指會監察港鐵的測試，確保相關工作妥善進行，並就港鐵對內地列車在高鐵香港段安全運營的綜合分析結果提出意見。

港鐵及機電工程署，都沒有提供將在本港段行駛的內地高鐵列車型號資料。不過根據現時內地高鐵列車班次資料，每日來往深圳及北京的班次中，只有採用屬內地最新型號的「復興號」高鐵列車的G79/80班次，行駛時間少於九小時。

該對班次中，北行的G80每日早上8點16分在福田站開出，下午5點零一分抵達北京，相反南行的G79，每日早上10點從北京西站開出，下午6點45分抵達福田，全程8小時45分鐘。

按照中國鐵路北京局部署，本月8日京津城際鐵路將實施全新列車運行圖，實現時速350公里運行。這意味著，高鐵通車後，有望實現4個半小時直達湖北武漢。目前武漢至深圳的火車抵達深圳共停靠4個站，普通車多停靠深圳火車站（羅湖火車站）和深圳東站，深圳火車站與羅湖口岸相鄰，距離500米不到。而武漢至深圳的高鐵列車主要停靠深圳北和福田站，而福田站離羅湖口岸較近。但兩者過關都要轉車才到香港市區，比較不便。

至於票價方面，運輸及房屋局早前公佈高鐵票價，由西九龍站往福田站、深圳北站、虎門站及廣州南站的票價，依次每程收費80、90、210及260港元。內地網上則流傳，高鐵香港段通車初期每日會開行13班長途列車，來往西九龍至內地7個城市，其中5班會來往潮汕站，3班來往廈門，其餘城市包括福州、北京、上海、長沙及昆明，則每日各開1對。

根據港鐵提供的資料，西九龍站28個票務櫃位中，會預留5個售賣內地段車票，但有關手續費等則尚在磋商，稍後才能公佈細節。而乘客除可使用現金、八達通及信用卡買票外，亦可透過Apple pay、支付寶、Google pay、Samsung pay及Wechat pay付款。另外，乘客亦可透過車站售票機、網上及電話平台購票。