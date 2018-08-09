毛孩暑熱頓失胃口？ 自製清涼零食補救！

By Zita Lam

天時暑熱，莫說是毛孩，就連我們也對本來喜歡的食物突然衷失興趣。以下是一些可以在家製作的清涼零食，讓你跟你的毛孩都能夠立即降溫。建議在給予毛孩狗糧以外的食物，先考慮他們的體質和腸胃情況，以免肚瀉發生。

花生醬水果冰

材料：

1/2杯花生醬

1杯切碎的水果

2湯匙亞麻籽

步驟：

1.將花生醬和水混合，倒入膠囊或蛋糕盤中。

2.加入切碎的水果和亞麻籽。

3.凍結4到6個小時即可

自製花生醬狗餅乾

材料：

1/2杯天然無鹽花生醬

1杯水

2湯匙植物油（或使用從罐子裡面的天然花生醬中分離出來的油）

1 1/2杯全麥麵粉

1 1/2杯通用麵粉

步驟：

1. 將烤箱預熱至350ºF。將兩張烤盤與羊皮紙對齊。在裝有槳葉附件的電動攪拌器的碗中，將花生醬，水和油混合。逐漸加入麵粉，混合直至混合物形成光滑的麵團，2至3分鐘。 （這也可以手工完成，但揉捏需要更長的時間 – 6到8分鐘。）

2. 將麵團在輕微撒粉的面上擀成約1/4英寸厚。使用麵粉餅乾切割器切出餅乾，然後轉移到準備好的烤盤上。在每個餅乾之間留出至少1/4英寸，以確保均勻烘烤（餅乾不會擴散太多）。

3. 烘烤至底部和邊緣呈金黃色，約12至18分鐘（取決於餅乾切割器的大小）。完全冷卻後便可讓毛孩進食。

冰凍美味肉丸



材料：

2杯煮熟的肉/家禽/魚

3/4杯普通低脂或無脂乳酪

少量歐芹，切碎

1個胡蘿蔔，煮熟，搗碎

3湯匙橄欖油

步驟：

將所有成分攪拌在一起，並在冰塊托盤中冷凍即可。

小貼士：

-用乳酪因為它對消化有好處，並且能滿足毛孩對乳製品的渴望。而乳酪不會像奶酪或牛奶一樣擾亂他們的胃。

-橄欖油有助於保持毛髮光澤柔軟。

-歐芹是一種很好的口氣清新劑，你也可以使用茴香籽或新鮮的茴香葉。

-胡蘿蔔是讓他吃蔬菜的最好方式！

清涼生果乳酪杯

材料：

1個大容器（32盎司）的低脂，普通有機乳酪

新鮮（有機是最好的）藍莓

1隻香蕉

2湯匙有機花生醬

其他所需的水果 – 如蘋果片，橙片，菠蘿片等。 請記住，當地種植和有機食物是最好的！

步驟：

將香蕉切成小塊（或搗碎）並將所有成分混合在一起。 將混合物置於冰塊盤中並冷凍約3小時。簡單容易！