美期中選舉倒數三個月 特朗普忙固盤跑攤

11月6日期中選舉之時，眾議院435席將全面改選，參議院約三分之一改選。美國總統特朗普（Donald Trump）所屬共和黨目前在參眾兩院占有多數，共和黨能否持續保持多數優勢還不明確。美國總統特朗普：「美國再次被尊重，再次被尊重！如果你想要安全，想要邊境，想要個國家，那你要去投給共和黨。」

距離美國期中選舉，只剩下三個月，特朗普目前已忙著站台、跑攤，要選民投給共和黨。

美國南部的田納西州，一直是共和黨鐵票區，當地經濟以威士忌、農業、製造業等出口產業為主。前年總統大選，特朗普在當地獲壓倒性勝利，這回黨內初選，他支持的候選人更拿下超過八成選票。

共和黨田納西州參議員候選人布萊克本：「我們知道田納西人想要說的，他們希望下任參議員是跟特朗普總統站在一起的。」

特朗普不斷強調「美國第一」 鞏固他在藍領階層的支持

美國總統特朗普：「美國第一！美國第一！我們有兩個最重要的原則，就是購買美國貨、雇用美國人。」

今年以來，特朗普對進口鋼鐵製品課徵高關稅。這個月又宣布，對中國相當兩千億美元商品關稅，提高到25%。現在甚至考慮對目前關稅2.5%的進口車，拉高到20%。但特朗普的保護主義，其實可能反而害到自家人。

金屬家具製造商史派亞：「從進口鋼鐵被課徵關稅後，國內鋼鐵價格已是過去的兩倍以上，這對國內製造商是個真正的問題。」

田納西州的金屬家具製造商，過去都支持共和黨，更力挺特朗普的「美國製造」。

金屬家具製造商史派亞：「這邊你看到的所有鋼鐵都是美國製，我們盡可能支持國內製造業。」

在特朗普發動關稅後，美國國內鋼鐵製品價格飆漲，鋼材也跟著漲，結果商品不得不大幅漲價，流失不少顧客。

金屬家具製造商史派亞：「（貿易戰爭）波及遠超過鋼鐵，農家受報復性關稅影響，我希望大家站出來說這是錯的，對我們的經濟不好，我希望能回到開放自由的市場。」

受影響的不只鋼鐵產業，當地進口車經銷商就怕特朗普提高關稅，導致價格上漲，車子賣不出去。

日本車經銷商凱瑞：「（若開徵關稅）我們估計這輛車，大概會大漲5千美元，我們的業績也會大幅滑落，我相信即便是他的鐵粉也會認為這不是個好主意。」

消費者：「（若漲5千美元）我們必須找更便宜的，或一年的中古車。特朗普總統，如果你真的是為了這個國家的勞工階層，你就不應該增加我們的經濟負擔。」

儘管如此，今年以來，特朗普的支持率幾乎沒有變化，穩定維持在四成左右，顯示鐵粉還是鐵粉。

不過當貿易戰的副作用慢慢出現，特朗普的共和黨就可能陷入苦戰。

美國政治研究員法恩：「我們預估民主黨會拿回眾院，參院目前還不知道，如果眾院真的翻盤，那華府政治會變得相當緊繃。」

美國選民最關心的還是切身的工作和移民問題，特朗普的貿易保護主義，能否真的起「保護」作用，恐怕將是左右選情的重要關鍵。