【熱播電影推介】
類型：奇幻/喜劇冒險
導演：Marc Forster
上映時間：8/3/2018
《摯友維尼》是一部於2018年上映的美國奇幻喜劇冒險片，電影改編自艾倫·亞歷山大·米恩的兒童小說《小熊維尼》和迪士尼同名系列動畫。由伊旺·麥奎格和海莉·艾特沃主演。當克里斯多福·羅賓在童年時，他需要離開他的故鄉去住校。而他與他的兒時玩伴小熊維尼約定永遠不會忘記對方。時光也飛逝到多年後當羅賓在倫敦在一間製造行李的一間公司上班，而小熊維尼一群人則在等待著羅賓回來找他們。
【新劇推薦】
《鐵窗紅顏 6》
Orange Is the New Black 6
類型：犯罪/ 劇情
頻道：Netflix
上映時間：7/27/2018
美國喜劇電視連續劇《鐵窗紅顏 》第六季正式回歸！今季故事發生在一個最高安全監獄，在囚犯煽動利奇菲爾德監獄發生騷亂之後，這季處理了暴動的後果。主要故事涉及兩個牢房之間團伙般的戰爭，這是由兩姐妹之間的不和引發的。與此同時，守衛們扮演一個名為「幻想犯人」的奇幻運動遊戲。由於場景的變化，有幾個之前的角色將會缺席，而本季亦引入了幾個新角色。
【新專輯推薦】
風格：嘻哈饒舌
廠牌：Young Money, Cash Money
發放日期：8/17/2018
《Queen》是美國說唱歌手Nicki Minaj 即將發行的第四張錄音室專輯，計劃於2018年8月17日發行。 第二首單曲 “Bed” 有美國歌手Ariana Grande 擔當客串歌手。專輯將由NickiHndrxx Tour進一步推廣，這是與美國說唱歌手Future的國際聯合主題巡迴演唱會，將於2018年9月底開始。