【熱播電影推介】

《摯友維尼》

Christopher Robin

類型：奇幻/喜劇冒險

導演：Marc Forster

上映時間：8/3/2018

《摯友維尼》是一部於2018年上映的美國奇幻喜劇冒險片，電影改編自艾倫·亞歷山大·米恩的兒童小說《小熊維尼》和迪士尼同名系列動畫。由伊旺·麥奎格和海莉·艾特沃主演。當克里斯多福·羅賓在童年時，他需要離開他的故鄉去住校。而他與他的兒時玩伴小熊維尼約定永遠不會忘記對方。時光也飛逝到多年後當羅賓在倫敦在一間製造行李的一間公司上班，而小熊維尼一群人則在等待著羅賓回來找他們。

【新劇推薦】

《鐵窗紅顏 6》

Orange Is the New Black 6

類型：犯罪/ 劇情

頻道：Netflix

上映時間：7/27/2018

美國喜劇電視連續劇《鐵窗紅顏 》第六季正式回歸！今季故事發生在一個最高安全監獄，在囚犯煽動利奇菲爾德監獄發生騷亂之後，這季處理了暴動的後果。主要故事涉及兩個牢房之間團伙般的戰爭，這是由兩姐妹之間的不和引發的。與此同時，守衛們扮演一個名為「幻想犯人」的奇幻運動遊戲。由於場景的變化，有幾個之前的角色將會缺席，而本季亦引入了幾個新角色。

【新專輯推薦】

《Queen》Nicki Minaj

風格：嘻哈饒舌

廠牌：Young Money, Cash Money

發放日期：8/17/2018

《Queen》是美國說唱歌手Nicki Minaj 即將發行的第四張錄音室專輯，計劃於2018年8月17日發行。 第二首單曲 “Bed” 有美國歌手Ariana Grande 擔當客串歌手。專輯將由NickiHndrxx Tour進一步推廣，這是與美國說唱歌手Future的國際聯合主題巡迴演唱會，將於2018年9月底開始。