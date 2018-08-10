美國重啟對伊朗經濟制裁 歐盟實施「阻礙性法律」

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，重啟對伊朗制裁，於7日凌晨正式生效，成為美國5月退出伊朗核子協議之後，對伊朗的最新制裁。然而特朗普的行動不僅令伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）不滿，直斥美國對伊朗發動心理戰。歐盟也對美國恢復制裁「深感遺憾」，還呼籲企業增加與伊朗的貿易。特朗普7日則在推特發文，警告任何與伊朗做生意的公司，將無法和美國做生意。

特朗普批協議 對伊朗祭出經濟制裁

美國政府5月，不惜在英、法、德、中、俄、伊朗等締約國反對下，退出全稱為「聯合全面行動計畫」（JCPOA），禁止伊朗發展核武，換取國際社會解除制裁的伊朗核子協議。特朗普6日宣布簽署行政命令，重啟對伊朗制裁，更在聲明中批評伊朗核子協議是個「可怕」、「一面倒」的協議，直指這項協議無法達成阻止伊朗取得核子彈的基本目標，因此美國藉由退出協議，並對伊朗政權施加「最大的經濟壓力」，確保美國的國家安全。

白宮公布的聲明指出，7日凌晨生效的第一波制裁，將禁止伊朗對於黃金以及珍貴金屬的貿易，也將對伊朗貨幣里拉爾祭出制裁。第二波制裁則將在今年11月5日生效，制裁矛頭將對準伊朗的能源部門，包括石油相關的交易，伊朗中央銀行與外國金融機構的交易也將納入制裁行列。

特朗普警告：若不願意停止與伊朗活動 將面臨「嚴峻後果」

特朗普6日的聲明更敦促所有國家採取行動，確保伊朗政權面臨抉擇：改變恫嚇、威脅區域穩定的態度，並重新融入全球經濟，或是繼續走向經濟孤立的道路。特朗普更警告，若任何個人或是實體不願意停止與伊朗的活動，將面臨「嚴峻的後果」。

不過特朗普在聲明中也指出，在美國對伊朗祭出極大經濟壓力的同時，仍然對於與伊朗達成更全面，解決伊朗政權惡意行為的協議持開放態度。議題可擴及伊朗的彈道飛彈計畫，以及伊朗支持恐怖主義的活動。特朗普甚至在聲明中向伊朗人民喊話，期待伊朗人民以及區域內所有民眾，有一天能共享繁榮、安全與和平。

伊朗總統批特朗普立場反覆 願不設前提與美國對話

針對特朗普重啟對伊朗經濟制裁，伊朗總統魯哈尼6日則上電視發表演說，直斥特朗普發動「心理戰」。魯哈尼也表示，願意不設前提，立即與美國對話，「我們總是支持外交與對話……不過對話需要誠實。」

魯哈尼在演說中話鋒一轉，直指特朗普談判立場反覆，「那個今天聲稱願意與我們會談的人士，已拋棄所有美國在國際的承諾，從「巴黎協定」（Paris Agreement）到美國對於其他國家的商業承諾。」

魯哈尼指出，美國應該在對話開始之前，撤回制裁，更指美國的制裁瞄準了伊朗孩童與民眾。魯哈尼也向民眾信心喊話，稱美國的制裁雖會造成伊朗的痛苦，但是最終伊朗會走出制裁，更加健康。魯哈尼表示，俄羅斯與中國都向伊朗承諾，他們會忽略美國的制裁，「中國是我們最大的貿易夥伴。中國與俄羅斯清楚表明，他們會遵循與我們的協定。」

魯哈尼懷疑特朗普意圖通過塑造伊朗民眾的懷疑，以此在美國即將來臨的11月期中選舉之中牟利。距離美國期中選舉還有三個月，11月6日眾議院435席將全面改選，參議院約三分之一改選。目前特朗普所屬共和黨，在參眾兩院占有多數，現在特朗普已經執政二年，共和黨能否持續保持多數優勢，且看這次2020美國總統大選前哨戰。美國總統 特朗普：「美國再次被尊重，再次被尊重！如果你想要安全，想要邊境，想要個國家，那你要去投給共和黨。」

距離美國期中選舉，也就是總統特朗普的「期中考」，只剩下三個月，特朗普已經忙著站台、跑攤，要選民投給共和黨。目前參眾兩院都是共和黨多數，這次眾議院435席將全面改選，參議院改選約三分之一，共和黨能否維持多數優勢，將影響特朗普執政。

美國制裁使伊朗貨幣狂貶 伊朗外長：美國偽善永無止境

伊朗外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）也將炮口對準美國政府，指出特朗普政府想讓世界相信他們關心伊朗人民。札里夫卻稱，美國重啟的第一項制裁，卻在不合理的藉口之下，取消了逾200架客機的銷售執照，危及伊朗老百姓，「美國的偽善永無止境。」

美國片面退出伊朗核子協議，至今已造成伊朗經濟不確定性攀升，金融市場動盪。儘管伊朗中央銀行今年4月起將伊朗貨幣里亞爾對美元匯率，定在1美元對4萬2000里亞爾，希望阻止里亞爾貶值。不過伊朗民眾認為，伊朗遭受美國制裁時，美元是保值的貨幣，於是繼續搶購美元，甚至造成里亞爾的非官方匯價於上周貶破1美元對11萬里亞爾。伊朗政府因應此狀況，決定於7日起放寬外匯管制，允許外匯兌換交易所設定非官方兌換率，中央銀行則將繼續設定由政府補貼，價位較低的美元兌換率，試圖減緩民眾搶購美元的風潮。

歐盟鼓勵企業繼續在伊朗投資

歐盟向來希望說服美國留在伊朗核子協議，然而美國不顧歐盟反對退出，並因應美國重啟對伊朗經濟制裁，由德國、英國、法國外交部長6日聯合發表聲明，指出歐盟將實施「阻礙性法律」（blocking statute），力争反制美国制裁，保護歐洲的企業不受美國經濟制裁影響，更指出對美國的動作「深感遺憾」。

「阻礙性法律」於1996年引入歐盟，當時即為反制美國「域外法權」。按此法令，如美國對別國的制裁殃及歐盟企業，涉事企業無需遵守相關制裁法案，還可索賠損失及沖銷外國法院基於制裁法案所做判決的影響。

歐盟外交和安全政策專員（歐盟外長）茉格里尼（Federica Mogherini）7日表態：「我們特別鼓勵小型與中型的企業增加與伊朗的貿易。」茉格里尼還指出：「我們要盡最大努力，使伊朗繼續待在協議中，確保伊朗持續受惠於協議帶給伊朗人民的經濟利益。因為我們認為，這不僅符合我們區域的安全穩定，更對全世界的安全有益。」

除更新「阻礙性法律」，今後歐盟還將與各成員國及合作夥伴密切磋商，力爭採取切實措施，與伊朗在關鍵經濟領域展開合作，尤其是銀行金融、貿易投資、石油、交通等領域。

由於自身經濟利益乃至社會穩定與伊朗局勢息息相關，自特朗普宣佈退出伊核協定，歐盟對履行伊核協定態度堅決。此前歐盟已出臺加強對伊產業合作和援助、鼓勵歐盟成員國協助伊朗當局收取石油收入等措施，竭力挽救遭美國重創的伊核協定。