保持孩子獨立有個性的思維 – 于公謹

很多時候，很多人都是很介意自己的孩子學習狀況，而不是想要保護孩子的個性，還有孩子獨特的思維方式。這並不只是我們的教育問題，也是做家長最應該思考的問題。作為老師，很多時候，為了他們自己的方便管理，也為了他們省事，所以有意無意，就會剝奪孩子的個性，想方設法地想要把孩子的獨立思維去掉，讓孩子看上去都是差不多；老師是省事了，省去了很多的麻煩，最後的結果是什麼？這些孩子沒有個性，只有共性，而且幾乎都是沒有出息的人，太多的人都是庸庸碌碌之輩。然後，這些家長在孩子長大之後，就開始埋怨自己的孩子沒有出息了，卻忘了， 是他們自己配合老師，把孩子的個性去掉，不，應該說是硬生生地砍掉，讓孩子就是成長一個無用的人。

很有可能的是，有一些有著思維的、能夠把事情想明白的家長，就會知道自己從一開始就做錯了。但是，有些人卻很會推卸責任，把責任都放在了老師的身上。事實上，老師是不應該承擔多少責任的。因為管理的學生太多，不可能會一個個因材施教。而家長，更應該瞭解自己的孩子，也應該知道自己的孩子個性，所以更應該保留著自己孩子的獨立思維。

在孩子小的時候，因為孩子有著獨立的思維方式，很有可能是會有一些看上去可笑的、不可思議的想法，很多家長並不是鼓勵，而是嘲笑，這就是對孩子獨立個性的嚴厲打擊。如果是鼓勵，同時讓孩子保留這種思維模式，很有可能的是，孩子就會成長起來，就會成為一個人才。但是因為家長的方法不得當，讓很多孩子抹去了那些思維方式。

對同一件事有著同一種想法的人，很有可能是平常人；而有著不同想法的人，才有可能是人才。這就是差距。學校的老師為了管理，是不可能會允許個性的存在，因為個性的存在，會製造很多的麻煩。這也需要家長的配合。家長就真的配合，結果就是孩子的個性沒有了。最大的體現，就是孩子的學習。重視教育，是沒有錯的；但是，孩子的想法更重要，換一句話說，就是孩子的思維獨立性才是更為重要。不能因為孩子的學習，就要抹掉改正的個性。

很多時候，做家長的應該知道，孩子並不是學習好就會有前途，也不是學習好就是唯一的出路。這裡面有著很多因素。但是，作為家長，並沒有幾個人會這樣做，只是讓孩子學習學習，在學習。結果是怎麼樣？這是顯而易見的。因為孩子是家長出頭做決定，替孩子做思考，剝奪孩子做決定的權利，結果是帶來了很多的後果。有的孩子沒有主見，有的孩子生存能力低下，有的孩子離開父母幾乎是生存不下去。這就是結果，沒有個性，只有共性的結果。

或許，很多人會有著不同的意見，想要和我進行爭論。但是，我並不想說什麼，而是再說一個事實。我們就說說那些成功的人。每一個人成功的人，他們成功的因素是很多的，但是，他們都擁有個共同點，就是保留自己的個性，保持自己的獨立思維。如果沒有了自己，他們也很有可能會淹沒在芸芸眾生之中。如果不相信，進行調查。很多的人，包括馬雲等人，他們都是不可能會沒有獨立的個性思維的，否則，很有可能會被和其他人一樣普通，而不是成功人士。