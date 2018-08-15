整容失敗慘被毀容的女星 如今人不像人鬼不像鬼

鞏新亮

因為出演《非誠勿擾》而走紅，成名以後，她也迷戀上了整容，疑似整容失敗，整個臉部都變殘了，網友稱她像「殭屍新娘」。

Amanda Lepore

來自美國的變性女Amanda Lepore，不僅在19歲的時候做了變性手術，變性成女人以後，Amanda Lepore開始痴迷整容，為了讓自己的腰圍變細，還不惜抽掉了2根肋骨，經過無數次整容以後，Amanda Lepore的嘴唇越來越大，臉部僵硬無比，如同一張「殭屍臉」。

Joshine Wiedenstein

來自美國的女富婆Joshine Wiedenstein，因為丈夫出軌，她為了讓丈夫重新愛上她，花費1700萬元將自己整容成貓女，因為丈夫很愛貓科動物，整容後，丈夫被嚇到尖叫，稱她是「怪物」。

李穎芝

李穎芝原本係一個長相漂亮、身材高挑的車模，因為整容失敗，導致她的臉部嚴重變性，不僅臉部僵硬，而且下巴尖到都快掉下來了，網友調侃「下巴可以開啤酒瓶蓋了」。

神田留美

來自日本的AV女優神田留美，為了讓自己走紅，不惜迷戀瘦身和整容，將自己整容成了錐子臉，看上去就像電影《魔戒》中的怪物「咕嚕」。

Michaela Romanini

意大利的女星Michaela Romanini，因為在臉部注射了太多的填充物，導致她的臉部出現了異常反應，最後不得不取出填充物，現如今，她的臉部乾癟，如同泄氣的氣球。