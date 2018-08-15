螞蟻建「U型橋」進攻蜂巢

不要懷疑，這不是掛繩，而是由上百萬隻行軍蟻(Army Ant)架起的「天空之橋」。

綜合外媒報導，巴西一名電子工程師伯尼（Francisco Boni）近日捕捉到神奇的一幕，只見上百萬隻螞蟻為了全體生存之計，用肉身築出一座U型橋，讓負責進攻的螞蟻能夠踏著自己的軀幹直搗黃蜂巢穴，藉此獲取食物。

當時伯尼發現房舍外有一條垂成U型的黑繩晃動，一端連接著屋檐，另一端直通蜂巢，好奇走上前一看，發現其竟然是由密密麻麻的螞蟻用身軀搭建起來的，看了令人頭皮發麻，除了讚歎大自然的神奇，他也忍不住發揮工程師的精神，驚嘆這群有如工兵部隊的螞蟻雄兵竟然可以計算出所要承受的重量，搭成一座空中橋樑，令他印象深刻。

當時這些螞蟻正朝著蜂巢進攻，按照常理來說，蜂巢被攻破後，巢里的黃蜂會棄巢奔逃，接著螞蟻就會趁虛而入，劫走裡面的蜂蛹、幼蟲與蟲卵，和一些來不及逃跑的成年黃蜂，當作大餐享用。伯尼表示，這些螞蟻是「行軍蟻（Army Ant）」又稱軍團蟻，它們不會建立永久巢穴，但會聚在一起組成侵略小組，所經之處只要能吃的，均被其無情攻擊，包括昆蟲、小型哺乳類或爬蟲類。雖然如此，它們也會吃獵物的腐屍，也算是環保尖兵，還一個潔淨森林。