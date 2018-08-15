雙子宮的媽媽可同時懷孕

發現自己懷了雙胞胎總是一個驚喜，不過對於英國媽媽Jennifer而言，可能會是驚訝成分居多。

原來醫生發現她居然擁有兩個子宮，甚至兩者還同時受孕。這種現象的可能性是五億分之一，全球僅不到100個例子，在英國更只有幾人而已。

Jennifer擁有雙子宮，一側各住一個寶寶。不過31歲的她有個8歲大的女兒，在當初懷她時並未有任何發現。

Jennifer表示，我之前有過一個孩子，這真的很平凡，但這次的身體讓我感到相當驚訝。我們是在懷孕第20周照超聲波時發現這件事的，從那時起，大家便不斷告訴我這有多特別。

她和擔任消防員老公Andrew去年12月得知懷了雙胞胎，但他們今年2月才發現她有兩個子宮，而且兩邊都有胎兒。

受孕時這種情況並不會引起額外的問題，但流產或早產的風險會提高。Jennifer懷孕34周後，剖腹產下一對龍鳳胎，雖然雙胞胎剛開始有黃疸，不過接受兩周治療後便順利返家。

Jennifer表示，有兩個子宮本就罕見，但兩個子宮都有卵子而且都受孕更是很難得，或許你以為你很了解自己的身體，實際上可能不如你想像。

她補充，現在家裡很忙，我們沒有多少時間睡眠，但就算只有一個孩子，我們也不認為我們會有太多睡覺時間。搖籃多了一個，同時，愛也加倍了。