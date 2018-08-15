面對壓力 我們可以換一個活法 – 于公謹

看過一個新聞，是一個公司的高管承受不住壓力，最後縱身一躍，從很高的樓層跳下，從此就再也沒有壓力。說實話，看過之後，當時覺得很奇怪。這是壓力的結果，對於這一點我是知道的，並沒有讓我有多少不明白的地方，只是我覺得驚訝的是，為什麼要給自己那麼大的壓力？這樣的事情，本來是不用發生，卻偏偏發生，這是為什麼？

說實話，真的有些弄不明白的。壓力，對於很多人來人，都是存在的，也是無處不在的。只要是生活在這個世界上，就會有著壓力；而很多人對於壓力的調節方法是不一樣的，他們會把自己的壓力用不同的方式進行釋放；而且，很多時候，他們所面臨的壓力，都是很大很多，而且很有可能還是很痛苦。可是，很多人都是選擇了承受。事實上，很多人都是可以不承受這樣的壓力。

通常很多時候， 我們說，逃避不是辦法。可是，事實上，有時候，一時的閃避，是為了讓我們活得更好。一個人一直都在有著巨大的生活環境裡生存，雖然並不是我們所願意的，可是，因為我們需要生存，所以不得不面對著這樣的壓力。如果是一直得不到緩解，那麼就會處於也很危險的境地。很多的壓抑，一直籠罩著，很容易就會讓我們得憂鬱症。

抑鬱症，可以說是近幾十年出現的，也是我們生存壓力的一種表現。前面說過，現實生活裡，壓力是存在的，一直都存在，一直都蔓延在我們生活裡面的每一個角落。而我們想要適應生活，就必須是不斷調節自己的身心，不斷進行自我調整，否則，自己很有可能會不適應這樣的壓力，也很有可能會出現著種種的負面情緒，知道毀掉自己。

不要給自己這麼大的壓力，可以換一種活法。很多人都可以認為這是我的在說輕快話，但是，我想要說，這是事實。儘管我們所面臨著生存的壓力，其實，更多的時候，我們所面臨的是競爭所帶來的壓力，很多人的惡性競爭，是使我們身心受到最大的傷害，很有可能是永遠都不可能會癒合的。這才是最大的壓力，也是很多人所面臨的壓力。

這個時候，心中的壓力，很有可能是充盈的，但是，事實上，我們可以不用面對這些壓力，可以換一個活法。生存的壓力，更多的是來自競爭的壓力；就像是開篇所說的是，公司的高管所面臨的壓力。這個時候，一個說是沒有生存壓力的，而是競爭的壓力。是因為承受不了競爭，所以才會想不開，才會縱身一躍，從高樓上面跳下。

而換一個活法，也會存在競爭，也會存在著壓力，只是小了很多。因為現在的社會，每一個角落都會有壓力，而沒有壓力的地方，是不存在的，只是大小而已。壓力最小的職業，應該說是農民。很多時候，我們不太可能會看到農民得抑鬱症的。從這裡就可以說明農民的壓力是大還是小了。但是，並不是說農民就沒有壓力。他們也要為自己的生存有著壓力，只是小了很多。

所以，我覺得，很多時候，我們承受不了壓力的時候，就應該換一個活法，應該低下頭去做一些其它的工作，這樣就會讓我們活得很好，很自在。