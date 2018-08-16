維也納被選為全球最宜居城市

全球最宜居城市最新排名公布，奧地利首都維也納擠下連續七年位居第一位的澳大利亞墨爾本，成為2018年全球最宜居城市。

這是經濟學人信息社（Economist Intelligence Unit, EIU）發佈全球最宜居城市年度報告以來，歐洲城市首次稱霸榜首。

2018年全球最宜居城市排名一共收錄了全球140個城市，評比條件包括政治和社會穩定度、犯罪率（安全性）、教育品質和居民醫療保健等方面。

調查報告編輯斯拉夫查瓦（Roxana Slavcheva）表示，多個西歐城市的治安有所改善，維也納位居第一顯示「歐洲大部分地區回歸穩定」。

曼徹斯特進步最多

今年全球最宜居城市排名中，曼徹斯特排名第35，比去年進步16名，是跨越幅度最大的歐洲城市。

倫敦排名第48，比去年進步5名，但比曼徹斯特落後13名，是兩座城市差距最大的一次。

經濟學人信息社表示，曼徹斯特排名上升，是因為安全性大幅提高的緣故。

去年，曼徹斯特一場演唱會遭到攻擊，一共有22人死亡，導致去年的排名落後。

亞洲表現

在亞洲城市方面，日本的大阪排名第三，是排名最高的亞洲城市，東京排名第七，大阪和東京是唯一兩個進入前十名的亞洲城市。

在華人城市方面，香港排名第35，也是排名第三高的亞洲城市。

新加坡排名第37，近兩年來與香港排名呈現拉鋸競爭。

台北排名第58，比去年進步2名，超越了排名第59的韓國首爾。

中國大陸排名最高的是蘇州，第74，北京排名第75，天津第77，上海第81，深圳第82，大連第90，廣州第95，青島第97。

宜居和不宜居城市排名

2018年全球最宜居城市前10名的城市為奧地利維也納、澳大利亞墨爾本、日本大阪、加拿大卡爾加裏、澳大利亞悉尼、加拿大溫哥華、日本東京、加拿大多倫多、丹麥哥本哈根、澳大利亞阿德萊德。2018年全球最不宜居的城市為敘利亞大馬士革、孟加拉達卡、尼日利亞拉各斯、巴基斯坦卡拉奇、巴布亞新幾內亞莫爾茲比港、津巴布韋哈拉雷、利比亞的黎波里、喀麥隆杜阿拉、阿爾及利亞阿爾及爾、塞內加爾達喀爾。