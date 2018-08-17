享受清凈和無敵自然美景，細數「家門口」的天然泳池

文 | Yaya, Joelle

正值盛夏，每到周末西雅圖周邊的海灘都是人滿為患。不用擔心，我們為大家搜羅了幾個“家門口”的游泳勝地。帶上家人，駕上你的節能車，來一場說走就走的road trip，不要一箱油就能抵達這些遠離塵囂的「水上世界」。

Saint Edward State Park

Saint Edward 州立公園隔西雅圖特別近，但又離都市的喧囂足夠遠，讓你能享受那裡獨特的祥和與寧靜，是很多人夏日出遊清單中的必去景點之一。從歷史悠久的修道院出發，沿着長達0.75英里的 South Canyon Trail 穿過茂密的森林抵達華盛頓湖東岸，尋一處陽光明媚的地方，架上一張吊床，看一本好書，優哉游哉！

地址：14445 Juanita Dr. N.E.Kenmore, WA 98028

開放時間：8 a.m. – 黃昏

Lake Sammamish

距離西雅圖僅30分鐘的車程，Lake Sammamish許你一天愉快休閑的家庭日。這個佔地512畝，僅在白天開放的公園提供多項娛樂活動，讓每位遊客都能盡享休閑時光。三五友人租一艘皮划艇愜意的泛舟游湖，或者感受站立式划水板的刺激，又或者走個trail在濕地和落葉林來個悠閑漫步。別忘了帶上熊孩子！你也可以支上燒烤架，伴着湖光美色來一場戶外BBQ，美食，美景，簡直不要太愜意！

地址：2000 N.W. Sammamish Road Issaquah, WA 98027

開放時間：6:30 a.m. – 黃昏

South Fork Snoqualmie River Picnic Area



如果你想找尋一個更刺激的游泳地點，沿着I-90一路向東開大約40miles，會抵達Olallie 州立公園和斯諾誇爾米河的南岔口。這處景點是戶外野餐的絕佳選擇。一家人沿着河堤，席地而坐，沐浴着陽光，分享美食。酒足飯飽後，悠閑的躺在沙灘上，欣賞着周圍鬱鬱蔥蔥的喀斯特山脈，聽着藍綠色的河水嘩啦啦流淌。友情提醒，喜歡追求清涼刺激的朋友們，在跳入深潭前，不妨先扭動手腕、腳腕，做幾個準備動作，振奮振奮精神，要知道這可是透心涼的冰川水啊！

地址：51350 SE Homestead Valley Rd, North Bend, WA 98045

開放時間：6:30 a.m. – 黃昏

Lake Cushman

一箱油可以帶你去很多地方，比如，一路向西駛往位於華盛頓州西南角，晶瑩剔透的藍色冰川湖，感受華盛頓州自家的溫帶雨林。Lake Cushman 真算得上是華盛頓洲最漂亮的游泳勝地之一。可以考慮在那兒度過整個周末！提前預定一個小木屋或者直接撐起帳篷來次野外露營，和大自然來場親密約會。這裡還是多條難易不同的徒步路線，是徒步登山愛好者的不二選擇！

地址：4621 N Lake Cushman Rd,Hoodsport, WA 98548

Lake Crescent

同樣位於奧林匹亞半島、Port Angeles以西的Lake Crescent，是奧林匹克國家公園的必打卡之地。由於含氮量低，藻類難以生存，所以湖水湛藍湛藍。夏天時可以玩kayak和帆船、徒步——附近的Spruce Railroad、Pyramid Mountain、Barnes Creek還有Marymere Falls trail風景都不錯，尤其第一個trail以前是條鐵路，沿着走可以到達Devils Punch Bowl，是個很棒的游泳場所。著名的Lake Crescent Lodge周圍有不少木桌可以直接戶外野餐，而且Fairholme campground還有86個campsite供紮營露宿。

地址：Lake Crescent Rd,Olympic National Park, WA 98363