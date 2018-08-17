《來自中國的亮點》演唱會 8月19日在溫哥華基督教堂舉行

(溫哥華消息)《來自中國的亮點》演唱會將於 8月19日在溫哥華基督教堂舉行。

來自中國4位有潛力的年青美聲歌唱家，在中午時段舉行演唱會，曲目包括古典歌劇選曲和中國民歌。

演唱者Yichan Shu，Melyssa Liang，Elaine Zhang和Wenbo Liu都先後師從著名歌唱和聲樂教育家Helen Chen Lee。

Helen Chen Lee也來自中國，她畢業於奧地利國立音樂藝術大學，熱心教學和國際文化交流，舉行演唱和大師班足跡遍布歐、亞、美、澳各大洲，自2002年至今，任教於加拿大BC大學音樂系。

演唱者：

Yichan Shu – 中國浙江，蘇格蘭皇家音樂學院畢業，UBC（MFA），溫哥華國際音樂學院音樂總監。

Melyssa Liang – 中國北京，UBC（BFA）三年級，維也納國際音樂大師班學員。

Elaine Zhang – 中國江蘇，浙江大學傳媒，聲樂畢業。

劉文波 – 中國山東，濟南大學聲樂碩士，2016,2017兩屆VCU全球音樂節金獎。

演唱會伴奏：

Kate Utegenova，哈薩克斯坦/加拿大鋼琴家

《來自中國的亮點》演唱會

時間：2018年8月19日，下午3:00（進場：下午2:30開始）

地點：基督教會大教堂，690 Burrard Street，Vancouver

門票：自由捐獻

聯絡：www.thecathedral.ca