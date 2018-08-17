吃辣難道是一種天性？ Spice Up 把四川口味升級

文圖| Zita Lam

天氣愈是炎陽炙人，想要吃辣的犯癮愈是嚴重。好像舌頭跟毛孔都跟你對著幹，非要出一身大汗涔涔不可。面對著艷紅的辣椒，想起曾經愚昧的自己—以為吃慣廣東菜就吃不了香辣味濃的四川佳餚。到後來，才知道停留在味蕾的麻與辣原來是一種戒不掉的癮。

開業近兩年的Spiceup 餐廳帶給Belltown一個新的四川菜選擇。老闆之一的 David 梁師傅亦是打滾西雅圖舞術界多年的洪拳功夫和中國舞獅的表表者。別看他身為一介武夫，其實他經營餐館酒吧行業已有十年之多。以下是一些店鋪推介菜式，讓你過足川味癮。

涼拌紅油雞，又名「口水雞」，是一道集開胃、麻辣、嫩爽的菜式。在Spiceup你可跟自己對香辣的接受跟喜好程度調整。這味的紅油雞不算入味，入口也不是立即會麻到唇齒癱瘓，但勝在雞肉嫩滑，沾上微辣的紅油，的確是適合暑時進吃的前菜。

夫妻肺片也是一個前菜的必叫系列

吃下去初以為是雞軟骨，再咀嚼才知這那只是炸得香嫩彈牙的小雞塊，加上大量的辣椒、香蔥和其它調味料，口感十足。如果真的要批評的話會是味道偏鹹，建議先跟店家要求自己理想的濃度。

每次去餐館必定點白飯的你們，也可以試試他們的魚香茄子和麻婆豆腐。

吃完幾味香辣川菜，不妨來一碟能清清口腔的素菜。這碟西蘭花炸蝦球也是一個不錯的選擇。

Spiceup Szechuan Cuisine

305 Bell St, Seattle, WA 98121

(206) 728-2551