《面具 – 安建軍繪畫作品展》 溫哥華市中心舉行

(溫哥華消息) 由溫哥華新三原色藝術基金會和溫哥華融空間藝術發展基金會聯合主辦《面具 – 安建軍繪畫作品展》將於8月20日至9月7日在溫哥華市中心的Pendulum Gallery隆重展出，向大家介紹一位非常活躍的藝術家安

建軍先生和他最新繪畫系列作品「面具系列」。主辦方將於8月23日晚上舉行展覽開幕招待會暨藝術圓桌座談會，屆時將特別邀請數位來自本地及國內外的知名藝術媒體;評論家及策展人及藝術家本人出席交流活動，歡迎公眾蒞臨參與交流。

全球化概念的衝擊對社會各種層面的社會變化等對人類生活產生巨大影響，個人身份，區域地域，時空，歷史，文化，語言等各種介面都被模糊化及重新審視定義，人類社會迫切需要一種衝破地域種族文化界線，緩和各種矛盾衝突的平衡力量，來化解各種紛爭衝突，維持和諧與平衡，相互融合。溫哥華是一個極具「移民「代表性的地方，歷來吸引著來自世界各地的各國移民匯聚在此地，眾多各階層的各種移民身份在這裡形成了一些非常獨特的多元社會生態，溫哥華早已是北美通往亞太地區的重要窗口，也聚散分呈著各種社會資源能量。所謂人生如畫，眾多各種身份的精彩的移民形象匯聚在溫哥華，形成一幅精彩紛呈的溫哥華的浮世繪畫卷人們背負著各自原生地傳統思想和各種不同的生活經歷，面對旅居與故土;融入與抗拒;各種現實文化衝突與矛盾糾結，凝集昇華形成一股新的思維價值觀。安建軍先生新作品「面具系列」，展現了二十多位來自世界各地的各類型加拿大新移民的形象，這些人有著不能忘懷的記憶，例如昔日的精彩生活，或者各種各樣的秘密。一旦移民到加拿大，這些記憶都被壓抑著，大家都戴上基本一致而平等的面具，禮貌地互相應酬，然而面具背後的高傲或自卑，一律都被面具所遮蓋而看不見了。但是，觸角敏鋭的藝術家安建軍卻強烈地感受到，而且留下了深刻的印象。正是在反映現今的時代，眾多移民人生百態中一些具象而有代表性的例子，探討真實的人生內在的本我與外在的面具形象之間的關係，從側面也是反應體現了全球化發展對於區域在經濟，政治，文化等不同層面的影響。本次展覽的學術主持劉藝先生評價：「『面具系列』從外而內的刻畫了二十多不同的人物，每個人物都具有針對性和寫實性，有強烈的荒誕現實主義味道，儘管還帶著他明顯的表現性的筆觸。安建軍先生以他的睿智，幽默，和紮實的繪畫功力，生動的描繪了二十多個不同身份特徵的不同族裔移民者。一幅作品一個人物，擠壓在有限的畫幅中，有男有女姿態各異，分明是一組涵蓋了不同職業，不同階層或不同族裔的移民眾生像。每個人物的身份和性格特徵都極致的鮮明，刻畫的入木三分。漫畫性的誇張讓人乍一看有如是一種調侃，或有某種自諷的意味。對於我們這些有過海外生活經歷的人來說，畫中的這些小人物或大人物是有著深刻的熟識度的，他們一直都在我們的周圍，我們也或在其中。『面具』的包涵寓意式作品，標誌著安建軍藝術實踐中的一個重要跨越。安建軍先生在每幅畫面中都刻意放置了一個沒有完成繪製的面具。這些面具被刻意的出現並不顯突兀，整組作品排列開來，場面猶如正在上演的一台荒誕戲劇。面具沒有一個還掛在他們的臉上。這些面具本就無需存在，因為『表象即本質』，人們大多都無法掩飾真實的本我。『面具系列』呈現出一系列人物形象的多樣個性及代表性，它們融合了真實世界中各種個人身份和真實的情感特徵，為觀眾提供了我們如何呈現自己並被別人看到的洞察。安建軍的『面具』系列表明我們在世界上呈現的身份和自我形象是由我們的個性在內部構建的，但是會受到外界各種不同人的各種解讀和形成一種刻板印象。這些畫面上的形像是在以一種暗示希望與觀眾互動的方式向全世界和觀眾呈現;他們有自己的故事可以說明並表明個人與文化之間的對話可以幫助「揭示」主題的真實身份。藝術評論家銀小賓教授曾評論過安建軍的繪畫：「東西方古典語辭精神，西方現當代語彙因子，個人化的語言經驗，經過安建軍嫁接，配置，創造出了具有濃烈個人特質的語言體系，並以此切入當下社會及文化問題，以自我的方式作出思考和判斷。這既標示著一個藝術家寬廣的文化視野和文化胸襟，也顯露出藝術家的本性和才情」。

「面具系列」這組作品在展覽現場，場景如同被瞬間定格了的生活舞台，畫面中人物與觀眾近在咫尺，當各種訊息寓意語言在自說自話地迴響在每個觀者各自心目之中的時候，這樣的現實場景對話互動也是安建軍先生在這組作品調侃背後嚴肅的現實思考。我們通過對這組作品的觀賞，分享他在過往的人生經歷中尤其是在他移民之後的十幾年中，對現實的深入觀察，體驗和思考所獲取的收穫，也是在當代藝術方面的大膽藝術實踐和突破。

《面具 – 安建軍繪畫作品展》

日期：2018年8月20日 – 9月7日

開幕式招待會：2018年8月23日（週四）六時

圓桌座談會：2018年8月23日（週四）七時

地點：Pendulum Gallery匯豐大廈Arium，885 West Georgia，Vancouver， B.C。 V6C 3E8

展覽開放時間：週一至週三9時 – 17時;週四周五：9時 – 21時;週六：9時 – 17時; 週日及公眾假期關閉

電子郵件：info@jianjunan.com www.jianjunan.com

電話：778.8952283 778.8595298