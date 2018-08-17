【熱播電影推介】

《巨齒鯊》The Meg

類型：科幻/恐怖

導演：Jon Turteltaub

上映時間：8/10/2018

救援潛水員喬納斯泰勒試圖拯救一群科學家，他們正受到大規模的鯊魚襲擊。泰勒雖然能夠拯救一些人，但考慮到如他回去海底會影嚮所有人的安全，於是拒絕繼續援救。五年後，傑克莫里斯在一家名為Mana One的水下研究設施會見了張博士。張和他的女兒，海洋學家蘇寅正在監督進一步深入海洋的任務。任務似乎進展順利，直到一個大型物體撞擊潛水器並導致它與Mana One失去聯繫…

【新劇推薦】

《永不滿足》Insatiable

類型：黑暗喜劇

頻道：Netflix

上映時間：8/10/2018

《永不滿足》由《夢魘殺魔》製作人勞倫古希斯（Lauren Gussis）編劇，描述女主角派蒂曾經是個受人霸凌的肥胖女孩，瘦身成功的她決定一一向當初惡意對待她的人進行報復。此時，一位生活不如意的民事律師看中了派蒂的潛質，他將發揮自己的熱情所在，指導她在選美比賽中奪得后冠。

【新專輯推薦】

《Lush》Snail Mail

風格：搖滾

廠牌：Matador Records

發放日期：6/8/2018

《Lush》是由美國獨立搖滾音樂家Snail Mail第一張錄音專輯，她的音樂表達了青春裡自我意識的羞恥感。她的悲傷、沮喪、失望、困惑和無情都一一收錄在這專輯中。當她唱出「我永遠不會愛別人」時，流露的不時悶悶不樂。反而，有種興奮的感覺。她完全把悲傷的情緒變成了一個聲音。