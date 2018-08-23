結束8年緊縮措施 希臘終可財政自主

8月20日開始，希臘終於告別長達八年的緊縮歲月，可以自行決定經濟政策。

借貸給希臘的歐洲穩定機制（ESM）明言會繼續監察希臘財政，以期收回千億貸款。

受金融海嘯波及，希臘在2009年開始陷入經濟困境，多個評級機構相繼調低希臘主權評級，令他們舉債成本進一步上升。不足一年，希臘政府正式對外救援，獲歐盟、歐洲央行及國際貨幣基金組織首肯，批出1100億歐元給希臘渡過難關。

希臘自2010年開始依靠歐洲借貸度日，同時換來的是加稅、削減福利等緊縮政策，導致民怨四起。但這亦影響希臘國內政局，不但政治領袖輪替頻繁，右翼疑歐派的勢力亦逐漸坐大。

第三批援助協議在2015年達成，歐洲穩定機制同意批出620億歐元給希臘，代價是再行三年緊縮政策。協議至本週一（8月20日）完結，希臘由於財政見改善，不用再向歐洲穩定機制舉債終於開始財政自主，不用再按要求硬推緊縮措施。

歐洲穩定機制：成功個案

歐洲穩定機制創立六年以來，曾經協助葡萄牙、西班牙等多個國家渡過經濟困難，但若論規模，最大的是希臘。八年以來，歐洲穩定機制和國際貨幣基金組織等先後借出2600億歐元給希臘。

希臘最後能夠走出危機，甚至連新一筆270億歐元貸款都拒絕不要，歐洲穩定機制視之為一次成就。主席森特諾（Mario Centeno）形容希臘已經「可靠己力站起來」，並感謝希臘人配合緊縮安排。總裁雷格林（Klaus Regling）說：「歐元危機早已結束……8月20日是最終章。」雷格林又形容希臘是個歐洲穩定機利的成功個案。「這是個大好消息。希臘人應該慶祝。我曾到訪雅典，非常欣賞希臘美酒。但明天我會喝茴香酒（Ouzo）來慶祝。」

未來日子，雖然希臘重獲財政自由，但他們會否如期償還欠債，雷格林仍然非常關注。「希臘是目前最大借貸人，歐洲穩定機制希望能收回貸款。我們是很有耐性的債主，但我們也想盡快收錢。所以我們會密切留意希臘的進展。」

前財長：考慮退出歐元區

希臘經濟學家瓦魯法基斯（Yanis Varoufakis）曾在2015年獲任命為財長，與時任總理齊普拉斯合作，向歐洲債權人的緊縮條件說不，大玩博弈棋局。在那半年間，瓦魯法基斯二人要脅債權人寬減債務高達三成，令希臘與歐洲穩定機制的談判有破裂危機，更曾密謀退出歐元區。

在希臘重獲自由的前夕，瓦魯法基斯接受傳媒訪問，繼續批評歐洲穩定基金的緊縮要求，有如財政上對希臘動用水刑，逼他們就範一樣。瓦魯法基斯進一步表示，希臘人經歷這場教訓之後，應該考慮退出歐元區，重用2002年前的法定貨幣德拉克馬。

政治經濟有代價

事實上，不認同歐洲穩定機制的，其實不只瓦魯法基斯。英國智庫漆咸樓的兩名研究員日前才撰文指出，國際貨幣基金組織和歐洲穩定機制在這場希臘危機中，展示出截然不同的理念。國際貨幣基金組織相對寬容，認為要給予借貸政府更大的政策自由度，但歐洲穩定機制卻很嚴格，堅持走高壓路線。「要向揮霍和不肯改革的國家批出巨額貸款，借貸國家要想辦法令選民信服。因此，他們強硬地要求希臘財政保守，是其他歐元區國家的最主要考慮因素。希臘不但不應該再舉債，更加要開始還錢。」文章如此說。

經濟角度來說，目前希臘雖然失業率回落至20%，經濟增長有望達到2%，但整體來說仍然欠理想。其中主要原因在於緊縮政策下，不少企業和自僱人士都給課重稅，部份高達六成至七成，而且投資規矩甚嚴，世界銀行的調查中，希臘是歐盟中最難做生意的幾個國家之一。

如果歐洲穩定機制確如總裁雷格林所言，仍然打算對希臘密切留意，最終會否會為歐洲帶來不穩定，亦屬難料之事。