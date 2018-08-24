掃清灰塵垃圾 8 種健肺食物

入秋的乾燥天氣、都市的污染加上近兩星期的山火灰燼來襲，都在不斷摧殘我們的肺部，讓我們感到呼吸困難，又容易感到疲憊，這些徵兆其實都代表了你的肺部已經拉響了警報。以下8 種健肺食物，具有超強清肺功效，齊來減輕肺的負擔。

1. 葡萄

落葉藤本植物，世界最古老的植物之一。它果色艷麗、汁多味美、營養豐富，果實含糖量達10%~30%，並含有多種微量元素。其中的果酸有助於消化，健脾和胃，還有更多有益元素滋養肝腎，潤肺精，降火，通腸胃。

2. 豆漿

含有豐富的植物蛋白和磷脂，還含有維生素B1.B2和煙酸以及鐵、鈣等礦物質，除了易吸收，所含的麥氨酸還可防止支氣管炎平滑肌痙攣，從而緩解支氣管炎，減輕肺的負擔。

3. 山藥

多年生草本植物，塊根圓柱形，含大量澱粉和蛋白質，還有維生素、脂肪、膽鹼等成分，以及碘、鈣、鐵、磷等人體不可缺少的無機鹽和微量元素。含一種多糖蛋白質的混合物「黏蛋白」，對人體具有特殊的保健作用，補脾養胃、補肺益腎。

4. 銀耳

真菌類銀耳科銀耳屬植物，有「菌中之冠」的美稱。性平，味甘、淡、無毒。既是名貴的營養滋補佳品，又是扶正強壯的補藥。同為白色食物，銀耳性更溫潤，比雪梨更適合體寒或腸胃不好的人，同時又有益氣清腸的作用。

5. 蜂蜜

蜂蜜的成分除了葡萄糖、果糖之種還含有各種維生素、礦物質和胺基酸。蜂蜜的葡萄糖和果糖，人體最易吸收，還含有與人體血清濃度相近的多種無機鹽、有機酸和微量元素，有滋養、潤燥、解毒之功效。

6. 雪梨

白色入肺，故白色食物都對肺有保養功效。雪梨水份大，性略寒，可以生津潤燥、清熱化痰。

7. 百合

多年生草本球根植物，除含有澱粉、蛋白質、脂肪及鈣、磷、鐵、維生素B1.B2.C等營養素外，還含有一些特殊的營養成分，如秋水仙鹼等多種生物鹼。這些生物鹼成分不僅具有良好的營養滋補之功，還具有養心安神，潤肺止咳的功效，對病後虛弱的人非常有益。

8. 蓮藕

蓮肥大的地下莖，微甜而脆，可生食也可做菜。它的根根葉葉，花須果實，都可滋補入藥。熟蓮藕性味甘、溫、無毒，可以補心生血，健胃開脾，滋養強壯，蓮藕湯利小便，清熱潤肺。

（資料來源：中國青年網）