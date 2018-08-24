【熱播電影推介】

《瘋狂亞洲富豪》Crazy Rich Asians

類型：愛情/喜劇

導演：Jon M. Chu

上映時間：8/15/2018

《瘋狂亞洲富豪》是一部2018年美國浪漫愛情喜劇片，改編自關凱文的2013年同名小說。由朱浩偉執導，愛黛兒·林（Adele Lim）和彼得·基雷利（Peter Chiarelli）撰寫劇本，其主演包括亨利·高汀、吳恬敏、陳靜、盧燕、尼科·桑托斯、鄭肯及楊紫瓊。故事描述一名年輕的美國亞裔女性跟隨男友回家見對方的父母，卻發現對方家庭竟是新加坡最富有的家庭之一。該片由華納兄弟影業負責於全球發行，並定於2018年8月15日在美國上映。《瘋狂亞洲富豪》也是繼1993年的《喜福會》以來以亞裔美國人為主角的電影。

【新劇推薦】

《傑克·萊恩》 Tom Clancy’s Jack Ryan

類型：動作 / 政治驚悚

頻道：Amazon Prime

上映時間：8/31/2018

《傑克·萊恩》是一部於亞馬遜播出的美國電視劇，改編自湯姆·克蘭西所創作的虛構角色傑克·萊恩。亞馬遜將下第一季定為8集，並於2017年製作完成。嶄露頭角的中央情報局分析師傑克萊恩第一次進入危險的領域任務; 他揭露了恐怖主義通訊中的一種模式，使他陷入危險的開局中，並發現新的恐怖主義。

【新專輯推薦】

《欲望反光》蕭敬騰

風格：搖滾

廠牌：華納音樂

發放日期：6/22/2018

組樂團、成立工作室、參加大陸節目歌手，甚至主持金曲獎，如今蕭敬騰再度回到Solo歌手身分，以個人之姿發行全新專輯《欲望反光》。與過去作品相比，《欲望反光》顯得格外獨特，在編曲上更加豐富飽滿，多面向的詞曲讓歌手可以恣意發揮自身聲音優勢，而專輯主題更是緊扣著慾望，整張專輯展現出蕭敬騰在音樂上的能量與企圖，並讓聽眾領略蕭敬騰聲音中的激烈與細膩。

蕭敬騰音色高亢有特色，靈活運用頭腔共鳴產生的高音更是充滿標誌性，辨識度強在詮釋不同歌曲時都能表現出強烈的個人色彩，在《欲望反光》中更是將蕭敬騰的特色發揮的淋漓盡致，相當出彩亮眼。