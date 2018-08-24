陰霾彌漫 修護潔淨不可懶

文 | Eli &Zita

圖 | Zita

過了一個「加長版」的西雅圖夏天，就在臨近尾聲時才受到華盛頓東部和加拿大的山火影響天氣變得煙霧彌漫，對不少人來說甚是掃興。除了能見度偏低，充滿灰燼的空氣亦容易令人呼吸困難。再想一想皮膚在這兩星期吸收了多少有害物質？頓時覺得只在家裡塗洗臉乳已經不足夠，到底怎樣才能徹首徹尾清潔毛孔裡的污垢？

走過不少冤枉路，花過了不少錢後，才發現不管是正確的使用適合的保養品或是用多高級的貴婦品牌，如果沒有配合定期深層清潔和護理，吸收得不好，效果減半。持著「沒有醜女人，只有懶女人」這個宗旨，終於扚起心肝去親身體驗聞名已久的「水飛梭」。

水飛梭又名「水漾煥膚術」（HydraFacial MD）是一直深受好萊塢巨星喜愛的臉部保養項目。一直以為美容院的「水飛梭」只是普通的流程—先是清潔毛孔，去角質，然後臉部按摩最後敷臉。但聽完Beauty Maven的Annie解說之後，發現水飛梭是醫療級別的，由於溫和所以普及性高，它是非侵入式、不需要恢復期。

水飛梭是一台有四種液體的美容儀器，就是共有四個步驟，每個步驟會用到即用即棄的頭。水飛梭可以深度地用真空渦旋的方式把毛孔洗乾淨，深層的清潔把臉上的黑頭粉刺跟髒污徹底清光光。還不止清潔，在療程中，它獨特的技術還立刻把保養精華（玻尿酸、胜肽等）導入剛剛清潔過的肌膚裡。

她也解釋到其實夏天轉季時更應該去做這個深層清潔的美容，因為汗水跟污垢更容易堵塞毛孔。在這個應該拍美照的時候卻被黑頭痘痘找上了，真是不憤！

小記者 Emily 的體驗分享:

我的膚質是屬於乾性皮膚。

因為平常很少喝水，所以導致皮膚天生皮脂分泌不足、缺乏水分，臉部看起來比較乾燥。在冬天的時候，因為平常很少化妝跟保養，也沒有好好做護理，皮膚容易有乾裂、脫皮以及出現細紋的狀況。

這次在Beauty Maven做了一個深層清潔的療程，運用的先進的技術清潔皮膚的老死細胞，徹底去除臉部多餘的油脂和污垢，然後在臉部塗上精華潤澤和保護肌膚，感覺更加潔淨、光滑且煥然一新。最後還體驗了肩膀按摩，為常常坐在電腦前的我好好舒緩壓力。

結束療程後，我的膚質看起來有明顯改善，更加有光澤。皮膚亦變得容易吸收及攝取水分和保濕乳液。這次以一個小時二十分鐘的療程舒適怡人，放鬆且無痛，而且讓皮膚看起來更加淨透、亮麗，明顯改善膚質，是一個不錯的體驗！

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