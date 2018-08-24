預熱中非峰會 助力民心相通

2018年中非合作論壇北京峰會將於9月3日至3日在北京舉行。峰會召開前夕，察哈爾學會和《公共外交季刊》編輯部於8月21日共同主辦了中非關係與公共外交研討會。

察哈爾學會歷來對中非關係的持續良好發展高度關注，並於2017年在模里西斯成立察哈爾學會非洲總部，成為中國智庫關注非洲、紮根非洲的先行者。《公共外交季刊》則致力於為中國公共外交的發展提供新思想、新理念、新方法、新路徑。

察哈爾學會外交事務委員會委員、中國前駐中非共和國大使孫海潮以「大國在非洲的爭奪態勢與中非關係」為主題，通過對法國、美國以及日本在非洲政治上控制、經濟上掠奪等行為的分析，說明了中非關係與西方對非洲關係的根本區別。他認為，中國連續幾年成為非洲最大的貿易合作夥伴是由雙方共同需要決定的，中非關係的穩步發展不僅有助於非洲的地方發展，本質上也是對世界和平與發展的重要貢獻。因此，中非友好合作不僅符合非洲人民的期待，更符合時代的發展潮流。

察哈爾學會外交事務委員會委員、外交部非洲司前司長、中國前駐馬里和摩洛哥大使程濤圍繞「促進中非民心相通，公共外交大有可為」，從負面輿論帶來的惡劣影響為切入點，對中非關係中公共外交因素的發展提出了自己的思考建議。他指出，中非友誼有其堅固的歷史、文化基礎，在新時代背景下，對非公共外交一方面大有可為，領導人之間日漸加強的相互信任、中非雙方關於脫貧致富經驗的深入交流以及智庫、高校、媒體、民間團體直接合作等為對非公共外交創造了有利條件;一方面也存在需要應對的短板如頂層設計不夠、協調力度不強、資金投入不足、方式方法不多等。程濤大使提出要以情溝通、用心說話、以理服人、以誠待人地開展對非工作，並表達了對中非之間友好合作、攜手共進的信心與期待。

察哈爾學會外交事務委員會委員，中國前駐布隆迪等國大使曾憲柒總結了新中國成立以來中非關係的傳承與發展，並以農業和減貧兩方面的合作為例討論了非洲在中國幫助下實現的高品質發展。他結合自己在非十多年的工作經驗，提出對非援助要注重當地具體國情，兼顧非洲的全面發展和區域發展。在公共外交層面，他還特別提到要繼續推動高層互訪，做好非洲新生代領導人工作，以更好地推動「一帶一路」倡議，為非洲帶去發展、實現共贏。

察哈爾學會高級研究員、中國社會科學院西亞非洲研究所首席研究員賀文萍圍繞「五通」，分析了「一帶一路」與非洲發展對接過程中面臨的機遇與挑戰。認為「政策通」在簽署合作備忘錄的同時要求注重「一國一策」的對接方式，治國理政的政策交流要根據國別有所變化;「設施通」的主要挑戰則在於基礎設施項目的可持續發展;「貿易通」不僅要完成從貿易向投資的轉型，也要注重產業附加值的增加;「金融通」方面主要應注意新興經濟體經濟結構的脆弱性對雙邊幣值可能造成的風險;「民心通」的挑戰則在於來自國內外輿情環境的壓力。

中國傳媒大學傳播研究院教授龍小農集中探討了微觀角度下非政府組織作為開展對非公共外交的巧力量的重要性。他認為，非政府組織在對非公共外交中的巧力量在於其對等性和仲介性，即傳播雙方在地位屬性上對等，且能夠溝通從政府到民間的不同層級。作為傳遞雙方聲音、協調雙方關係的仲介力量，非政府組織不僅能夠以其較高的公信力、非政治性和道德性監督中國在外企業和政府行為承擔社會責任、履行義務，而且能夠代表政府發聲，塑造中國在非積極形象。龍小農教授認為，對非開展公共外交要瞭解所在國家的政治環境的變化而不能生搬硬套;要尋求以良治、善治為目標的可靠意識形態，轉變角色，關心民眾長期可持續發展，從而在社會治理中提高軟實力。

察哈爾學會秘書長、中國前駐聖但尼和斯特拉斯堡總領事張國斌認為在已取得成績的基礎上，要切實遵循提出問題、解決問題的探討模式，充分利用現有條件，為構建中非命運共同體以及對接「一帶一路」提供實踐的創新可能。

— 馬慧園