2018高層次人才創新創業無錫交流大會開幕

8月13日上午，由中組部人才局國家「千人計劃」專家聯誼會和無錫市委市政府聯合舉辦的「2018高層次人才創新創業無錫交流大會千人峰會」在無錫市靈山小鎮正式開幕。

江蘇省委常委、無錫市委書記李小敏在開場致辭中援引習近平總書記關於「三個第一」的重要論述開門見山地指出：「發展是第一要務，人才是第一資源，創新是第一動力。」他表示，將堅定不移下好「產業棋」，以更寬廣的舞臺吸引人才；拓寬視野優化「政策鏈」，以更有效的措施招攬人才；創新思路廣栽「梧桐樹」，以更優質的載體支持人才；滿懷真誠敞開「方便門」，以更貼心的服務留住人才。

國家「千人計劃」專家聯誼會會長、全國工商聯副主席錢穎一介紹稱，成立於2011年的「千人計劃」專家聯誼會，是全體入選專家組成的非營利性組織，由設立在中組部的海外高層次人才引進工作辦公室指導並開展工作。「千人計劃」作為引進海外高層次人才的國家戰略，至今已有近8000位海外高層次專家入選。

主題峰會上，「千人計劃」頂尖人才、中科院外籍院士王中林，「千人計劃」專家、美國科學院院士謝曉亮，加拿大工程院和皇家科學院院士楊恩輝，中科院院士、華中科技大學機械科學與工程學院院長丁漢，中國國際科學技術合作獎獲得者、國際著名蛋白質分離科學家楊森（Jan-Christer Janson）教授等海內外嘉賓圍繞「人才引領高品質發展」主題發表了主旨演講。

下午的三場平行分論壇分別圍繞「物聯網」、「智慧製造」、「醫療大健康」展開，包括行業主題演講和高峰產業對話，與會的嘉賓分享了各自研究領域的最新研究和實踐成果，並與出席的企業進行了密切的交流互動。

在智慧製造分論壇，國家「千人計劃」專家、深圳雲天勵飛技術有限公司CEO陳寧發表了「芯連視界，製造未來」的主旨演講。陳寧及其團隊研發的全球首套動態人像識別系統-雲天「深目」，開展大規模人像資訊採集、搜索、布控和資料採擷，實現「億萬人臉、秒級定位」。該系統自2015年在深圳市龍崗區上線後，協助公安破獲各類案件6000+起，找回多名失蹤兒童和走失老人，並被快速複製到深圳大部分區域以及北京、上海、杭州、青島、河南等80多個城市以及東南亞等國家。目前已經建成在網前端設備10000+路，動態人像資料150+億。

陳甯表示，目前「深目」系統已經成功服務2016年杭州G20峰會西湖核心安保圈、全國雙創周主會場、烏鎮互聯網大會；2017年高交會，以及2018年習主席參加的博鼇論壇、青島上合組織峰會等，獲得公安部領導的一致認可和好評，被公安部指定為國家級會議安保技術服務商。

新任京東集團無人機首席科學家李小光在接受記者採訪時表示，「千人計劃」受聘的專家們對於國內產業轉型升級和提高國家科技競爭實力都具有重要意義，他們在晶片、航空航太、地球物理勘探、海洋工程等諸多領域都取得了卓越的成果，並且正在發揮著人才聚集效，這些受聘專家創辦的創業公司目前上市市值已經過萬億。

在「千人計劃」成果展示大廳，雲天「深目」動態人像識別系統、耳鳴耳聾綜合診療設備、自閉症診療輔助系統、智聯網汽車車載設備、生物育種智慧裝備等都吸引了大量的參觀者。記者關注到，由復旦大學智慧型機器人研究院院長幹中學教授團隊研發的智慧型機器人最引人注目，王陽明機器人可以自如地使用毛筆在宣紙上書寫「知行合一」四個字，還可以進行語音交互和臉部識別；另一款自主行為交互中醫機器人正在給參觀者診脈，它是以10萬餘例社區和醫院的人群資料為基礎，採集使用者面相、舌象、脈搏及問診資訊，對患者進行體質評估並給出針對性的保養建議。

據了解，本次活動的舉辦方之一的無錫市政府就深深獲益於人才的引進。無錫有著扎實的產業基礎，特別是以物聯網為代表的戰略性新興產業發展迅猛，去年全市戰略性新興產業產值同比增長15%以上，集聚物聯網企業超過2000家，物聯網產業營業收入超過2000億元，約占全省1/2、全國1/4；積體電路產業產值達到890多億元、位居全國第二。據統計，目前無錫全市共有各類高層次人才11.7萬人，海歸高層次人才1.2萬人，在錫「千人計劃」專家246人，「雙創計劃」人才429人，科技進步貢獻率達63.8%。