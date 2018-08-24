15個人生定律 看完不迷茫了

希望能點燃信心，讓人堅持：黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它來尋找光明。而絕望更能催人進取：對背叛的憤恨，對生活的無奈，對貧窮的厭惡，鞭打著人的內心，催人崛起！窮則變，變則通。

2、蘋果定律：如果一堆蘋果，有好有壞，你就應該先吃好的，把壞的扔掉，如果你先吃壞的，好的也會變壞，你將永遠吃不到好的，人生亦如此。

情感也是如此，不領情的人應該及早放棄，不然到來了不僅傷害了自己，還錯過了更多的美好。

適時保持沉默，是一種智慧。有時候你占理了，但因為強行辯解，反而得不到理解與支持。

4、受辱定律：受辱時的唯一辦法就是忽視它，不能忽視它，就藐視它，如果能藐視它也不能，你就只有受辱了。

對於難以預料的侮辱，適當的「阿Q精神」是明智的。沒必要把所有的垃圾都往心裡裝，到頭來憋屈了自己，要學會釋懷。

5、愚蠢定律：愚蠢大多數是在手腳或嘴比大腦行動還快地時候產生的。

未經大腦思考的反應是本能，人如果靠本能行動，那和動物並無太大差異。凡事要經過大腦思考。

人生不也是這樣嗎，得不到的才是最美好的。佔有的時候，美感也逐漸消失了。有時候最好的結局，並不是佔有。

7、人生定律：一輩子一盤棋，每一步都是自己走出來的。

你種什麼因，就收什麼果。你現在的生活，取決於你三年前的選擇和積累，而你現在的選擇和行動，也決定著三年後的狀態。如果你不滿意現在的狀態，氣餒是無濟於事的，你要做的就是：規劃人生，然後馬上行動！

行為決定習慣，習慣決定性格，性格決定命運。我們的命運，取決於點滴行動，取決於我們的習慣。一萬個小時定律就是佐證：要想成為某領域的專家，就要堅持不懈，養成良好的習慣。

9、旅遊定律：沒有比記憶中更好的風景，所以最好不要故地重遊。

過去的就讓它過去吧，學會放下，不要執著拿起，當做是美好的回憶就行了。

指責別人時先反省自己，指責別人是最容易的事情，難的是反省自己。君子的修養應當是：與人不求備，檢身若不及。

11、談話定律：最使人厭煩的談話有兩種，一是從來不停下來想想，另一種是從來不想停下來。

說話是一門技術活，不經思考的話，往往傷人害己；滔滔不絕，言多則失。話不在多，在於說得對，說中了事和理的要害，能打動聽者的心。

凡事要做備份，未雨綢繆；人際關係要時常維護，不要等到需要時，才來聯繫。

13、合作定律：一個人花一個小時可以做好的事情，兩個人就要兩個小時。

團隊精簡，才不會相互推諉，做事更高效。亞馬遜創始人傑夫·貝索斯的兩個披薩管理原則：如果兩個披薩不足以餵飽一個項目團隊，那麼這個團隊可能就顯得太大了。

人生不也是這樣嗎，我們總是焦躁地在尋找幸福，到最後發現，原來幸福就在身邊。有時候靜下心來，不去尋找，答案就會自然而然地展現起來。

15、混亂定律：如果你在遇上麻煩時，還是那樣謹小慎微，那麻煩就會變成混亂。

當斷不斷，反受其亂。在麻煩剛有苗頭時，就應該果斷處理，將之扼殺在搖籃里。放不開手腳，只會讓麻煩不斷蔓延，以至於失去控制。