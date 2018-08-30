中美貿易戰升溫 進入關鍵時刻

美國財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）和中共商務部副部長王受文上週在美國首都進行了為期兩天的中美第四輪面對面貿易會談，雙方代表雖然討論了很多細節問題，但在如何結束貿易戰方面幾乎未能取得任何進展。專家表示，未來數月將面臨不斷升級的貿易戰。在美國與墨西哥間的貿易談判獲得突破後，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，現在不是與中國談判的適當時機，因為他想要達成一種比較不是「一面倒的」貿易政策。特朗普的最新發言也與過去幾週的論調相同，暗示他不急著化解與中國之間的貿易緊張局勢，引發北京當局憂慮特朗普的行動是遏制中國崛起的更廣泛計畫的一環。外界也愈來愈擔心中美這兩大經濟體之間的紛爭可能會蔓延到地緣政治「導火線」上。經濟學者認為，就中國和亞洲來說，美國和墨西哥的新協議並未解決任何問題，只是強化美國對中國的強硬立場。

美國期中選舉是貿易戰的開始

特朗普政府二年來鋪天蓋地的貿易措施，顛覆了全球經貿體制，幾乎所有國家均捲入貿易戰的漩渦中。根據調查顯示，目前美國國內對特朗普強硬的貿易政策支持力道並不低，所以選舉前特朗普必然傾全力推動。主要的重點是301條款下與中國的關稅戰，目前已對由中國大陸進口500億美元產品加徵關稅，選前還會加碼。232條款下對車輛及其零組件的貿易措施，及將在10月公佈的匯率操縱國觀察名單，台灣也會受影響，須有所因應。

台灣也受到影響 好壞各半

美國根據232條款對車輛及其零組件的調查，美國是台灣汽車零組件最大出口國，2017年出口值約70億美元。雖然台灣出口的汽車零組件主要是以售後服務市場為主，與一般原廠零組件市場有所區隔，但若是未來也如同鋼鐵產品被課重稅，必然會對台灣出口產生衝擊。台灣在先前232鋼鐵產品的案例中，雖極力爭取美方關稅豁免，但最終仍被課25%重稅。全球電源供應器龍頭台達電為首波赴中設廠的大型科技企業，一直被視為中概科技股。台達電創辦人鄭崇華表示，這波中美貿易戰對兩岸科技業造成巨大衝擊，為了因應貿易戰，公司在產地要作調整或調度，讓影響力降到最​​低。知情人士透露，台達電在泰國、印度和斯洛伐克都有工廠，利於集團生產基地的轉移，同時，台達電決定投入27億元在南科建立3萬坪新廠，並且計畫在台北總部旁投入15億元購地建研發中心。

香港電子業前景驟添風險

被列入美國加徵關稅清單內的電子及半導體產品，更迎來原材料價格暴漲打擊。由於日、韓、台等地主要生產商產能不足，導致近期專供智能手機、智能揚聲器和電動汽車等的MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors，多層陶瓷電容）供求嚴重失衡，導致MLCC出廠價每顆漲價4至5倍，但再經囤貨的炒家轉手，價格更可升到15至25倍。香港電子業商會榮譽會長陳其鑣表示，面對中美貿易戰不斷升級，原材料價格上漲以至行內人手短缺等多重衝擊，電子業正面臨重大挑戰，不少廠商為了生存，撤走內地工廠已是在所難免。

挖角台韓半導體人才

中共工信部日前公佈「中國積體電路產業人才白皮書」提到，到了2020年，半導體人才缺口將高達32萬人。加上中美貿易戰延燒以及之前中興通訊事件，中國政府積極強化半導體產業自主，對半導體人才挖角勢必有增無減。《中央社》報導，一名半導體高階主管透露，大陸至少用高於原本薪資30%以上的幅度，去挖角一般工程師，針對高階人才部分，更開出1到2倍的薪資誘惑，而且還包括認股權利與員工分紅。產業專家表示，中國不僅積極挖角台灣半導體人才，也鎖定韓國。例如中國主要扶持的記憶體廠商長江存儲在NAND型快閃記憶體（NAND Flash）的關鍵技術人員，不是台灣人、就是韓國人。對於半導體封裝測試產業，中國挖角的對象涵蓋高階技術管理人才，高階技術管理人才包括覆晶封裝（Flip Chip）、系統級封裝（SiP）以及扇出型（Fan-out ）封裝、2.5D IC等專業人員，相關領域也是中共在半導體封測積極迎頭趕上的項目。

貿易戰升溫各界人士擔憂

國際清算銀行（BIS）總經理卡爾斯丹（Agustín Carstens）也在全球央行年會上表示，全球化倒退與日益高漲的保護主義將損害全世界數十年來的經濟進展。BIS的地位有如全球各國央行中的央行。卡爾斯丹直指特朗普的貿易政策就是可能推升美國與全世界通膨與失業的措施，其他例子包括英國退出歐盟與部分歐洲地區的國族主義運動，「美國在經濟全面加足馬力之際開始在路面設置路障是矛盾的做法。長期而言，保護主義不會帶來好處，只會帶來痛苦，而且不僅限美國本身，我們全會受影響」。美國商會（US Chamber of Commerce）直指，特朗普政府實施加徵關稅措施是錯誤的做法。美國商會主席杜諾惠（Thomas Donohue）表示，特朗普政府要求中國大陸負起責任是正確，但貿易戰會傷害美國經濟。