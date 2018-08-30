台灣中南部近一週持續被豪雨重創

受到熱帶低氣壓影響，8月23日起，全台灣多處降下豪大雨，中南部許多地區更出現淹水災情，不穩定天氣已持續至8月29日，已造成7人死亡，逾百人受傷。為了讓災情盡速恢復，總統蔡英文雖然已於24日與中央災害應變中心，視訊會議，並指示各部會，全力協助災情恢復，不過週日（26日）起，又出現了另一波西南氣流熱低壓影響台灣。

經濟損失慘重 但供應量穩定

「八二三豪雨」成農業災情，根據農委會統計到8月27日下午5點止，估計損失6億3,286萬元新台幣，其中漁產、畜產損失慘重。農委會表示，這次豪雨造成的受損佔整體供應量不大，後續供應無虞。災損救助將從優、從速、從簡，希望9月底前讓受災農民獲得相關救助。農委會8月27日傍晚舉行823豪雨災情後農產品價格穩定措施記者會。陳吉仲說，估計漁產損失金額3億1,639萬元新台幣、畜產損失金額總計1億9,295萬元新台幣。縣市受損最嚴重的是嘉義縣（損失4億3,202萬元新台幣）。他說，極端氣候不斷出現，過去人定勝天的思維也要改變，將會加快腳步，推動相關的農業保險，目前已陸續提出降雨型養殖魚塭保險，今年也推動寒害保險，希望能確保農民收益。

淹水誰負責

行政院長賴清德在嘉義堪災後，轉往雲林縣客厝抽水站，聽取水利署長頼建信說明雲林雨災與防洪情況。雲林是國內區域排水最多的縣，致水患較多，這次以元長和口湖的雨量最大，除幾處嚴重淹水區，多數抽水站皆有發揮功能，後續的整治復建工作已同步展開。隨後縣長參選人張麗善和縣長李進勇當著院長面前對摃，賴院長在兩人平息下來後，除向全國受災人民致歉，並說災害責任他會一肩扛起，也承擔所有責難，希望藍綠停止攻擊，一起投入救災工作。

南台灣連日大雨成災

台灣氣象局更在27日晚間發布豪大雨特報，包括東半部、南部和澎湖共9個縣市，其中屏東列入大豪雨警戒，台南、高雄和台東可能有豪雨，嘉義縣市、宜蘭和花蓮維持大雨特報。多個縣市在一週內已「停班停課」2天以上。然而，同樣下著大雨的屏東縣，卻要正常上班上課，引來大眾不滿。屏東縣政府透過發言人黃建嘉表示，屏東宣布上班上課的標準，都依據氣象單位的專業氣象預測分析資料，昨晚宣布時，相關資料未顯示達停班停課標準。縣府知道豪雨易有民怨，縣府仍會檢討改進。

醫療團隊進駐重災區義診

嘉義東石是這次重災區，其中洲仔村淹水4天未退，有些人家園都還泡在水裡，不少居民慌忙撤離逃命。不少長輩來不及拿慢性病藥，也有人慌亂中受傷。大林慈濟醫院特別派出醫療團隊進駐東石洲仔村義診，將社區活動中心變成臨時醫療站，提供災民醫療服務。活動中心成了臨時醫療站，823豪雨成災，居民匆忙涉水逃難，弄得滿身傷。不止提供醫療服務，因擔心水退放晴後，傳染病跟著爆發，工作人員還特別準備一箱箱的消毒水，現場衛教。