澳十年內第四總理被迫下台

澳大利亞執政聯盟自由黨本週兩度發生「逼宮」事件，導致特恩布爾（Malcolm Turnbull）失去自由黨黨魁地位，並由財長莫里森（Scott Morrison）取而代之，成為澳洲十年內第六任領袖和第五位總理。

世界上大多通過選舉產生的領袖都有四至五年的任期，但澳洲法律規定最少每三年舉行一次大選。墨爾本大學的統計數字指出，每任政府的執政期實際上更短，1990年以來平均每任政府的任期只有32個月。

有意見指出，這會讓選民更好控制政治發展。但也有意見認為這令政客只注重短期政策，讓自己能在下次選舉勝出，而不是專注於制定對國家有益的長遠政策，而且過於頻繁的選舉會令選民對選舉變得厭倦。

前澳洲駐以色列大使夏爾馬（Dave Sharma）在澳洲《悉尼晨峰報》撰文指，他就任駐外大使期間已經經歷過四名總理的領導，包括吉拉德（Julia Gillard）、陸克文、阿博特（Tony Abbott）和特因布爾。其中，吉拉德和阿博特都是被黨內逼宮後下台。

夏爾馬認為這顯示澳洲政治體制的「架構缺陷」，認為政府應著手修改憲法。他批評澳洲的政客經常沒有徵詢選民意見，就隨便把總理逼下台，他指這破壞了「澳洲政治制度的穩定性」。



總理被迫下台頻頻出現

陸克文在2010年被副手吉拉德逼宮下台。而差不多同一時間開始，受24小時新聞報道影響，澳洲的政客開始越來越在意自己的民望，而忽視其他政策。

選民也轉而支持其他細小黨派或獨立候選人，以示對兩大政黨的不滿。這種發展，令執政黨的立法過程舉步維艱。

特因布爾被逼宮的事件中，有立場保守的媒體被批評主動介入，迫使立場比較開放的特因布爾下台。

澳洲九號電視台（Nine News）記者烏爾曼（Chris Uhlmann）形容，這令澳洲媒體變成當地政治制度的「其中一個角色」，而不只是在旁邊報道事實，做法「過份」。

莫里森與澳中關係

莫里森成為總理前在特因布爾政府當財長，任內處理過許多有關中國的政策，包括上週宣佈澳洲政府正式禁止一些外國公司參與建設當地5G流動通訊網絡的決定，有分析指這是針對中國科技巨頭華為的舉動。

中國外交部回應批評，澳洲本應為中澳兩國公司合作提供便利，因為這符合中國企業利益，也符合澳洲公司和消費者的利益。

之前，莫里森2016年以財長身份，以「國家安全」為由否決中國國家電力公司和香港長江實業收購澳洲電力公司Ausgrid股份的計劃。

但他多次在公開場合呼籲澳洲應與中國建立更緊密的經貿關係。他去年8月發表公開演講指，隨著中國經濟發展，中國人變有越來越富有，澳洲能否繼續推動自身的經濟發展，取決於澳洲能否掌握中國的機會。

澳洲被批由「二等政客」掌控 各黨多紛爭

澳洲有豐富天然資源支持它的經濟發展，讓它過去二十多年都沒有經濟衰退，因此被稱為「幸運的國家」。但澳洲學者霍寧（Donald Horne）曾批評，澳洲這個幸運國家由一些「二等政客」掌控。

陸克文在2013年成功報復，迫使曾向自己逼宮的吉拉德下台。他當時被批評指，這樣做會在黨內引起不必要的紛爭。而他的繼任人阿博特更推行許多不受人歡迎的政策。澳洲智庫在今年3至4月進行的調查顯示，當時只有54%受訪的澳洲公眾知道現任總理莫里森是誰。

莫里森成功逼宮前，內政部長達頓（Peter Dutton）也曾經嘗試逼宮但失敗。達頓被視為自由黨內的強硬派，不被黨內開明派接受，雙方最終同意讓被視為中間派的莫里森當總理。評論員哈爾徹（Peter Hartcher）在《悉尼晨峰報》撰文指，這些黨內紛爭令歷任澳洲總理接連被迫下台，因為每一個上場的總理都不受保守派的歡迎。

他更形容，莫里森強迫特因布爾下台是澳洲政壇過去十年內「最不需要的」一次迫宮。