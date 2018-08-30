緬甸軍方高層有「種族滅絕意圖」　聯合國：證據充分應受法律制裁

聯合國就羅興亞問題的調查報告週一（27日）公布，調查指出緬甸軍方對羅興亞人進行大層殺和輪姦婦女，是具有「種族屠殺的意圖」（Genocidal intent），並指出軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）和5名將領應被檢控和受法律審判，又批評翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府無力介入軍方。

聯合國的羅興亞獨立調查團於2017年成立，在孟加拉等地訪問875名受害人和目擊者，透過文件、影片、照片和衛星影像等作分析。

報告指身為國務資政的翁山蘇姬領導的政府容許仇恨言論散播和銷毀文件，未能阻止若開邦、克欽邦和撣邦發生的反人類罪行和戰爭罪行，亦未有保護當地的少數民族。

2017年8月，羅興亞武裝分子（Arakan Rohingya Salvation Army）的襲擊導致12名緬甸軍人死亡，當局隨後展開大規模鎮壓，清剿和燒毀羅興亞人村莊，大量人遭殺及強姦，逾70萬人逃離至鄰國孟加拉。聯合國報告批評，這些鎮壓行為是「極之不成比例的暴力」。

報告指出「若開邦的罪行和犯下的方式，與以往有種族滅絕意圖的例子都很相似」。而調查團表示，已有足夠的資料去確保調查和起訴軍方高層、輔助武裝和個別有份參與的人士，並具名地指出，緬甸國防軍總司令敏昂萊和其餘5名將領應受法律審判。

​緬甸政府、軍方和翁山蘇姬發言人都對報告表示無回應。

調查團主席達魯斯曼（Marzuki Darusman）強調，聯合國安理會應確保所有涉事者都要負上責任，呼籲把案件轉交至國際刑事法庭（ICC）或如敘利亞般另立專案法庭處理。他又建議安理會應對個別嚴重違反國際法的人士實施制裁，包括旅遊禁令和凍結財產，又提出可對緬甸實施禁運武器。

BBC英國廣播公司東南亞特派記者黑德（Jonathan Head）指出，種族滅絕是對一個政府最嚴重的指控，聯合國調查甚少會用上這字眼，而此次報告指有確切證據指控緬甸軍方，使國際難再無視問題。不過，由於緬甸並非《羅馬規約》（Rome Statute）的簽署國，要把緬甸政府送上國際刑事法庭將有一定難度，而且這需要得到5個聯合國常任理事國一致通過，而中國勢將反對。

歐盟表示，聯合國的報告發表及時，指那些被指違反人權的人應負上責任，稱這周將與成員國舉行會議商討未來行動。英國外交部則表示涉事者不能避過刑責。

達魯斯曼（Marzuki Darusman）又稱，在報告公布前，翁山蘇姬曾派使節講述「他們版本的故事」，但並無影響報告的結果。

此外，路透社兩名記者被緬甸當局起訴違反官方保密法的案件將延遲判決。法院解釋，因主理法官身體抱恙，決定把案件延至9月3日判決。該兩名記者曾報道有關緬甸軍方在若開邦Inn Din村殺害10名羅興亞男子，隨後於2017年12月被當局拘捕並關押至今。而據緬甸軍方稱，7名涉嫌參與屠殺的士兵已被判入勞改營10年。