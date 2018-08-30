英首相訪問非洲鞏固伙伴關係

英國首相德蕾莎·梅伊（Theresa May）週二（28日）到達南非開普敦，促進發展英國脫歐後的「全球伙伴關係」 。

《金融時報》報道說，英國首相在同法國總統舉行峰會後訪問南部非洲，希望能夠擴大在非洲的影響，在非洲取得和法國類似的影響力。

梅伊宣佈將增加英國駐非洲外交官的數量，而且同受訪國南非，尼日利亞和肯尼亞簽定商業協議。但是多方認為英國在非洲擴大影響的努力為時已晚。

法國總統馬克龍自去年5月上台以來已經9次訪問非洲大陸，去過11個非洲國家。最近馬克龍還訪問了尼日利亞，而尼日利亞是英國在非洲戰略利益的核心。

英國首相在聲明中說，英國的目的是爭取在明年3月離開歐盟後「深化和加強英國的全球伙伴關係」。她說期待同非洲國家討論如何進行重要投資和創造就業，以及如何維護非洲的穩定和安全。

中國領導人也經常訪問非洲，並且提供大量資金。習近平2013年擔任中國最高領導人後首次外訪的目的地就是非洲。上月習近平訪問了非洲四國。盧旺達領導人保羅·卡加梅對北京的友誼大加讚揚，卡加梅正在按照北京模式在嚴密控制下實現經濟發展。

浙江師範大學非洲研究院的和丹博士談西方有人批評中國在非洲推廣「殖民主義」。

英國正在通過立法，讓非洲公司在脫歐後仍然能夠像現在一樣進入英國市場。不過非洲國家，其中包括許多英國的前殖民地，更需要在英國脫歐後重新確定同英國的關係。

非洲大陸的領導人需要決定優先和哪些國家發展關係：雄心勃勃而且友善的中國，巨大的歐盟經濟體，美國，或者同非洲有歷史淵源的英國。

梅伊非洲之行的第一站是南非。南非是英國在非洲最大的貿易伙伴。英國首相在那裡發表講話說，英國脫離歐盟後會同南非在私人貿易投資形成伙伴關係。

南非公關市場公司Irvine Partners的負責人雷切爾·歐文說，英國是南非主要的貿易伙伴，許多南非公司和企業家希望通過英國擴大他們的業務。但是她還說，南非歡迎梅伊，也歡迎中國人和其他國家，具體取決於哪種合作最適合南非的需要。

在英國首相訪問前一週，北京召開了中非合作論壇。數十個非洲國家領導人去北京參加會議，希望從中國帶回更多的貿易和投資協議。

梅伊將從南非前往英國在非洲的第二大貿易伙伴尼日利亞。在尼日利亞商業中心拉各斯的經濟學者安德魯斯（Tunji Andrews）認為，尼日利亞應該側重同歐盟發展關係，因為歐盟市場的多樣性對他們更具吸引力。

這位尼日利亞經濟學家說，目前也不能忽略英國的市場價值，英國是可行的貿易伙伴，但其重要性無法同中國對非洲的重要性相比，也不如美國。

肯尼亞是梅伊非洲訪問的第三站，她是30年歷任內第一次訪問該地的英國首相，有評論員指肯尼亞這個通過英國出口一些產品進入歐盟的東非國家擔心，如果英國硬性脫歐，他們對歐盟的出口貿易會受到影響。