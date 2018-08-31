【熱播電影推介】
《快樂時光兇殺案》 The Happytime Murders
類型：喜劇 / 懸疑
導演：Brian Henson
上映時間：8/24/2018
偵探 Phil Philips 是一位逍遙法外的木偶，曾經為洛杉磯警察局工作。 當一個舊電視節目中的兩個木偶意外死亡時，菲爾懷疑正在發生一些事情，並作為一名顧問重新加入洛杉磯警察局。 與他的前人類夥伴康妮愛德華茲重聚，這個爭吵的二人組很快發現自己正在與時間競賽，以便在兇手再次襲擊之前保護其他演員。
【新劇推薦】
類型：喜劇 / 劇情
頻道：AMC
上映時間：8/6/2018
父親還在世時, 前衝浪選手 Sean “Dud” Dudley 一直是個過著安逸生活的中產階級,直到父親死後他的生活全變了調。在父親死後，儘管他保持樂觀但仍不敵現實帶來的經濟困境。他加入一個長灘兄弟會, 尋求簡單又幸福的生活模式, 在這個兄弟會裡他和其他兄弟建立了感情，也重新找到人生新方向, 同時也將面對內心深處的心魔和希望。
【新專輯推薦】
風格：Pop
廠牌：數位發行
發放日期：8/20/2018
“Live in Life” 生活即是現場，用現場錄音讓生命當下的美好發聲。這首現場錄音單曲，不僅僅是承接田馥甄上一張專輯《日常》的精神，更延展了「把握每個當下」的概念，希望透過現場錄音補捉稍縱即逝的每一刻，記載音樂裡活生生的視聽，分享生命的此時此刻，讓每一天所發生的美好，用音樂發「聲」。