【熱播電影推介】

《快樂時光兇殺案》 The Happytime Murders

類型：喜劇 / 懸疑

導演：Brian Henson

上映時間：8/24/2018

偵探 Phil Philips 是一位逍遙法外的木偶，曾經為洛杉磯警察局工作。 當一個舊電視節目中的兩個木偶意外死亡時，菲爾懷疑正在發生一些事情，並作為一名顧問重新加入洛杉磯警察局。 與他的前人類夥伴康妮愛德華茲重聚，這個爭吵的二人組很快發現自己正在與時間競賽，以便在兇手再次襲擊之前保護其他演員。

【新劇推薦】

《49號旅館》 Lodge 49

類型：喜劇 / 劇情

頻道：AMC

上映時間：8/6/2018

父親還在世時, 前衝浪選手 Sean “Dud” Dudley 一直是個過著安逸生活的中產階級,直到父親死後他的生活全變了調。在父親死後，儘管他保持樂觀但仍不敵現實帶來的經濟困境。他加入一個長灘兄弟會, 尋求簡單又幸福的生活模式, 在這個兄弟會裡他和其他兄弟建立了感情，也重新找到人生新方向, 同時也將面對內心深處的心魔和希望。

【新專輯推薦】

《自己的房間》田馥甄

風格：Pop

廠牌：數位發行

發放日期：8/20/2018

“Live in Life” 生活即是現場，用現場錄音讓生命當下的美好發聲。這首現場錄音單曲，不僅僅是承接田馥甄上一張專輯《日常》的精神，更延展了「把握每個當下」的概念，希望透過現場錄音補捉稍縱即逝的每一刻，記載音樂裡活生生的視聽，分享生命的此時此刻，讓每一天所發生的美好，用音樂發「聲」。