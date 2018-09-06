中國屏蔽澳廣網站ABC

近日，中國屏蔽了澳大利亞國家媒體——澳洲廣播公司（ABC）的網站。

澳洲廣播公司稱，其中國用戶兩週前「突然」無法訪問其網站及手機應用。來自中國官方的回應稱，該網站違反了中國法律，但是沒有言明具體違反了哪項法律。

中國對互聯網進行嚴格的管控，如果發現外國網站發佈其不願國民看到的內容，就會將這些網站攔在「防火牆」外。在中國，BBC News網站和紐約時報網站，目前都無法訪問。

澳洲廣播公司駐華記者表示，他們在多次詢問當局後，確認自己的網站已被屏蔽。

「ABC的網站和手機應用通常可以被中國用戶們訪問，並未被『防火牆』屏蔽，但是8月22日，突然無法訪問了。」ABC記者比爾·伯特爾斯（Bill Birtles）和馬修·卡尼（Matthew Carney）表示。

ABC稱，目前無法確認在中國被禁的具體原因。

中國網信辦一位官員回應稱，「中國的互聯網是全面開放的。我們歡迎全世界的互聯網企業為中國網民提供優質信息。但是，面對一些海外網站違反中國法律法規，散佈謠言、黃色、賭博、暴力恐怖主義信息，以及其他非法有害信息，危及國家安全和國家尊嚴時，我們要維護國家網絡主權。」

剛剛上任的澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）向3AW電台表示，該禁令是中國的事情。他指，「中國是一個主權國家，國內發生什麼他們自己決定，我們決定這裡（澳大利亞）發生什麼。」

中國和澳大利亞之間近期關係緊張，原因之一是中國被指干預影響澳大利亞的政治和社會。這直接導致堪培拉方面出台旨在限制外國影響的法律。

中國駐澳大使館網站發佈聲明稱，「澳大利亞一些媒體不斷炮製所謂中國對澳進行影響滲透的新聞。這些報道捕風捉影，充滿冷戰思維和意識形態偏見，是典型的歇斯底里和偏執症。」

時間上更近的衝突發生在上月。澳大利亞政府以國家安全擔憂為由，禁止中國華為技術有限公司等參與澳5G網絡建設。

8月23日，華為發佈聲明稱，澳大利亞政府發佈的5G安全指導書，以安全為借口是出於政治因素的考慮，而忽視了澳大利亞人民的利益，使澳大利亞的企業和消費者承受緩慢而昂貴的網絡連接，政府的錯誤決定卻由企業和消費者來承擔。中國國家通訊社新華社發文稱，澳政府利用各種借口人為設置障礙、採取歧視性做法，其背後顯然是將商業行為政治化的舉動，帶著濃厚的意識形態偏見。

當日，兩名澳大利亞政府部長聯合發文指出，政府必須要採取措施，將某些特定供應商排除在該國的5G網絡外，因為這些公司可能受到外國政府的法外指示，從而對澳大利亞構成不可接受的安全風險。

其中一名部長正是莫里森（Scott Morrison），他在發表上述聲明不到一周，成為澳大利亞新一任總理。