又有大學學生會提倡港獨 政府不容許港獨言論

踏入9月，各大學陸續舉行開學禮，上週三先有港大學生會會長黃程鋒致辭鼓勵新生應有「叛逆的勇氣」，後有教大學生會臨時委員會會長張鑫明言香港需獨立，才能立「真正以香港人利益為依歸的地方」。

至9月3日，中文大學學生會及新亞書院兩名學生會長，於中文大開學禮均提及「港獨議題應被討論」，中大學生會會長區倬僖更指香港政制崩壞，揚言社會爭取獨立「未嘗不可」。對此，中大校長段崇智重申，中大不支持港獨，大學不是政治角力的場所，學生表達意見應以和平、理性及尊重他人的方式進行。政務司司長張建宗重申，「港獨」完全沒有空間，教育局局長楊潤雄亦指，學生於大學開學禮上討論或重申個人對「港獨」的看法並不合適。

開學禮發表「港獨」言論

中大學生會會長區倬僖在中大開學禮上，亦重提去年中大校園內的「港獨」橫批風波，他表示重提此事的原因，希望帶出大學生背負整個社會的期望，但現時香港政制崩壞，「主權正受到相鄰國家的威脅，經濟文化等各方面受北方帝國殖民、人權自由更受到前所未有的剝削。」他批評，大學一方面強調政治中立，另一邊卻發聲明譴責部分同學的政治取態。「當年輕人為公義走上街頭，以血肉衝擊制度暴力，為我們的族群爭取民主、獨立，卻因此面對數以年計的刑期威嚇。」他形容，現在是「水深火熱，禮崩樂壞的時代」，指大家或會對此徹底失望，或不敢成為離群叛逆的一個，但正處於如此「荒誕的時代」，大學生更要謹記自己的身分，遇到不公義應挺身而出。他之後補充，「港獨」須有討論的空間，又指如果可以換來更高程度的高度自治，「港獨」未嘗不可。

中大新亞書院學生會臨時會長孫昊賢亦於演辭中提及「港獨」，「港獨是一個正常的政治主張，可以勾起甚麼慘劇？憑甚麼成為言論的禁區？」他之後解釋，開學禮提及港獨是希望喚醒新生，有智慧及勇氣去判別為粉飾極權而塑造的偽道德觀，又指段校長既然鼓勵包容不同意見，為何不能包容他們非暴力的言論。區倬僖在開學禮後表示，目前於「港獨」議題上，暫未有任何實際行動，學生會亦未受到校方在港獨議題上的太大壓力，但他引述校友評議會中一份校董會會議記錄指，段崇智曾對中大成立「港獨學會」表示「高度關注」。

重申中大不支持

對於學生領袖在開學禮發表有關「港獨」的言論，中大校長段崇智回應時重申，法治是本港基石，基本法已列明香港是中國不可分離的一部分，強調大學並不支持香港獨立。學生表達意見的時候亦以和平、理性和互相尊重他人的原則進行，不能鼓吹或煽動任何有關「港獨」的主張，需對言行負責。亦表明大學是做學問的場所，不是政治角力的場所。不過，對於在校園懸掛有「港獨」字眼的橫批及張貼相關海報，是否屬於鼓吹或煽動「港獨」，段崇智未有正面回應。

港府：不會容忍「港獨」

政務司司長張建宗稱，香港是言論自由的地方，但「港獨」是完全沒有空間的。他又清楚說明國家主權、領土完整、安全和國家利益，大家一定要堅守，「香港有今日的成就一定要與國家互動，亦要尊重國家的主權。」他稱，保持香港的法治、自由和基本核心價值是重要，但同時要尊重國家。教育局局長楊潤雄亦指「港獨」無論在法理、實際情況和歷史上，都是不可行的，學生在大學開學禮，無必要討論或重申個人對「港獨」的看法，「這是個不適合的場合，因為大學的開學禮是給所有學生、一個代表開學或學習階段的儀式。」香港行政長官林鄭月娥出席行政會議前發表談話，譴責近日有大學學生會會長，在開學禮發表「港獨」言論。她說衝擊「一國兩制」基本政策方針，以及任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，特區政府都不會容忍。

廿三條立法後會正確處理港獨問題

港澳辦副主任黃柳權在廣州出席泛珠論壇期間，重申中央態度一貫、非常清晰，對港獨零容忍。他說對於港獨問題，要依照法律處理，根據香港《基本法》港獨是不合法的，《基本法》23條亦訂明要進行立法，規範七類危害國家安全的行為，對於港獨言行，要分成不同的情況加以規範，認為香港今後立法的時候，特區會正確處理。對於本港有大學學生會代表在開學禮演辭中提及港獨，黃柳權希望青少年更主動瞭解國家及歷史，再思考港獨問題。